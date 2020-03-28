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وظائف رئيسية

سوق العمل السويسرية

كل شيء تحت نفس السقف هكذا كانت المراكز التجارية في السبعينات

Bus nach Spreitenbach

يستقبل المركز 10000 زائر في اليوم، ولكن الحافلة التي تقل الزوار إليه لا تستوعب سوى 1500 راكب في الأسبوع.

Blick durch Fischaugenobjektiv

أوّل نافورة للمياه داخل مركز تجاري في سويسرا.

Rolltreppe

في أيام الذروة، يمكن للمركز أن يستوعب ما يصل إلى 60000 شخص. الطرق المؤدية إلى السوق مزدحمة.

معرض تجاري

بالإضافة إلى المحل التجاري الرئيسي، يضم المركز أكثر من 50 متجرًا.

محل خياطة

يوظّف المركز 700 عامل  بين موظّف وموظّفة.

أطفال يكتظون حول لعبة

ساعات العمل كانت استثنائية فعلا: حتى الساعة التاسعة مساءً في الصيف و حتى الساعة الثامنة مساءً في الشتاء.

عامل مختص في الديكور

الديكور المتغير والمعارض الفنية: هذا جزء من التصوّر العام للمراكز التجارية.

حضانة الأطفال

يمكن للوالدين إيداع أطفالهم في الحضانة "جنة الأطفال" واستهلاك ما يحلو لهم الطعام في هدوء.

Hallenbad

Le mall inclut même un piscine. (ETH-Bibliothek Zürich)

Andachtshalle

وللعبادة، توجد كنيسية مسكونية.

Restaurant

في ذلك الوقت، المطاعم التي توفّر الخدمة الذاتية كانت نادرة.

محل بيع التلفزيونات

منذ السنة الأولى بعد الافتتاح، بلغ رقم المبيعات 110 مليون فرنك، أي أكثر من 25 مرة ما كان متوقعا في الميزانية.

معرض صور عن أوائل المراكز التجارية السويسرية في السبعينات