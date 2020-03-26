اطبع انظر لغات أخرى 5 انظر لغات أخرى 5 لغات أخرى 5 الألمانية (de)Fotos: Die erste Shopping Mall der Schweiz الفرنسية (fr)Voilà à quoi ressemblait un centre commercial des années 70 الإيطالية (it)Tutto sotto un solo tetto, una nuova forma di mercato البرتغالية (pt)Lembranças do primeiro shopping center helvético الروسية (ru)Как выглядел самый первый торговый центр Швейцарии كل شيء تحت نفس السقف هكذا كانت المراكز التجارية في السبعينات بقلم إيستر أونترفينغر Ester Unterfinger يستقبل المركز 10000 زائر في اليوم، ولكن الحافلة التي تقل الزوار إليه لا تستوعب سوى 1500 راكب في الأسبوع. أوّل نافورة للمياه داخل مركز تجاري في سويسرا. في أيام الذروة، يمكن للمركز أن يستوعب ما يصل إلى 60000 شخص. الطرق المؤدية إلى السوق مزدحمة. بالإضافة إلى المحل التجاري الرئيسي، يضم المركز أكثر من 50 متجرًا. يوظّف المركز 700 عامل بين موظّف وموظّفة. ساعات العمل كانت استثنائية فعلا: حتى الساعة التاسعة مساءً في الصيف و حتى الساعة الثامنة مساءً في الشتاء. الديكور المتغير والمعارض الفنية: هذا جزء من التصوّر العام للمراكز التجارية. يمكن للوالدين إيداع أطفالهم في الحضانة "جنة الأطفال" واستهلاك ما يحلو لهم الطعام في هدوء. Le mall inclut même un piscine. (ETH-Bibliothek Zürich) وللعبادة، توجد كنيسية مسكونية. في ذلك الوقت، المطاعم التي توفّر الخدمة الذاتية كانت نادرة. منذ السنة الأولى بعد الافتتاح، بلغ رقم المبيعات 110 مليون فرنك، أي أكثر من 25 مرة ما كان متوقعا في الميزانية. Bildergalerie in schwarzweiß Shoppingcenter