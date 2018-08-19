سويسرا تُعرب على لسان رئيسة الكنفدرالية عن استعدادها للتوسط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. (هاني عباس، 5 سبتمبر 2017)

دمج هيئات تحرير صحف عريقة يُنذر بمزيد سيطرة عدد قليل من كبار الناشرين على وسائل الإعلام في سويسرا. (هاني عباس، 11 سبتمبر 2017)

أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا وسويسرا هما الدولتان "الأكثر شفافية" في مجال تصدير الأسلحة الصغيرة. فيما حذرت هيئة أممية من أن "التداول غير المشروع لهذا الصنف من الأسلحة أصبح "يشكل خطرا كبيرا ومشكلة دائمة" في عالم اليوم. (هاني عباس، 21 سبتمبر 2017)

منحت السلطات السويسرية رخصة إقامة من صنف «F» أي حق الإقامة المؤقتة للآلاف من طالبي اللجوء السوريين والعراقيين والصوماليين والأريتريين والأفغان وغيرهم، نظرا لظروف عدم الإستقرار السائدة في بلدانهم، ما يجعل من الصعب إعادتهم من حيث أتوا، لكن هذه الوضعية القانونية لا تسمح لهم بالتمتع بكل الإمتيازات المخوّلة للاجئ المعترف به وخاصة فيما يتعلق بحق الشغل أو مواصلة الدراسة. كما شهد الفترة الماضية تخفيضا كبيرا في قيمة المساعدات الإجتماعية الممنوحة لهم ما أضفى على أوضاعهم المزيد من التعقيد. (هاني عباس، 25 سبتمبر 2017)

يوم الجمعة 29 سبتمبر 2017، اختتام أشغال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم في جنيف بصدور المزيد من التوصيات والقرارات والبيانات... (هاني عباس، 28 سبتمبر 2017)

مع تزايد الإقبال على عملة بيتكوين الرقمية، هل بدأ العصر الذهبي للمصارف التقليدية في الأفول؟ (هاني عباس، 2 أكتوبر 2017)

منشار الإنفصاليين في كاتالونيا مقابل عصا السلطة المركزية في مدريد.. هل يهتدي الفرقاء إلى طريق ثالثة؟ (هاني عباس، 3 أكتوبر 2017)

"فلا تدري شماله ما كسبت يمينُه".. هذا هو واقع حال الأجور في سويسرا! (هاني عباس، 10 أكتوبر 2017)

ينفي أحد المسؤولين الأمنيين ممارسة الشرطة في سويسرا للتنميط العنصري بشكل ممنهج، لكنه لا يستبعد حصول حالات فردية تستدعي الحذر والإنتباه.. (هاني عباس، 18 أكتوبر 2017)

ابتداء من أول يناير 2018، يُنتظر أن تُضفي قوانين جديدة قدرا أكبر من التعقيد والصعوبة على إجراءات الحصول على جواز السفر السويسري. (هاني عباس، 26 أكتوبر 2017)

أعلن وزير الدفاع السويسري أنه يعتزم مضاعفة عدد الوظائف المُخصصة للعاملين في مجال الدفاع السيبراني ثلاث مرات بحلول عام 2020. (هاني عباس، 1 نوفمبر 2017)

اشتكى 90% من البالغين السويسريين من عدم وجود ما يكفي من الوقت للقيام بما هو مُهمّ بالنسبة لهم! (هاني عباس، 7 نوفمبر 2017)

لا زالت أصول عدد من الديكتاتوريين والطغاة العرب مُجمّدة في المصارف السويسرية منذ بداية عام 2011.. (هاني عباس، 13 نوفمبر 2017)

لا تنص التشريعات السويسرية على إجازة للأبوّة، وفي ظل احتدام الخلاف بين المُطالبين بها ومعظم أرباب العمل الرافضين لها ستؤول الكلمة للشعب للحسم في المسألة. (هاني عباس، 14 نوفمبر 2017)

حلول مبتكرة للتخفيف من الآثار السلبية للإنحسار المبكر لمساحات الثلوج في المنتجعات الجبلية السويسرية.. (هاني عباس، 20 نوفمبر 2017)

سويسرا تحتفل باليوم الوطني الأول للرقمنة.. (هاني عباس، 21 نوفمبر 2017)

تمسّك الوفد الموحّد للمعارضة السورية بتضمين أجندة مفاوضات جنيف المطالبة برحيل الأسد في بداية المرحلة الإنتقالية يُعيق انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات، ويزرع بذور الشك في إمكانية نجاحها. (هاني عباس، 27 نوفمبر 2017)

وفقا لمصادر مُطلعة، بدأت المصارف السويسرية بالإبلاغ عن "نشاطات مشبوهة" في حسابات بعض عملائها السعوديين إلى المكتب السويسري لمكافحة غسيل الأموال، التابع للشرطة الفدرالية. (هاني عباس، 5 ديسمبر 2017)

منذ عام ألفين، أصبح 18 ديسمبر من كل عام اليوم الدولي للمهاجرين الذين تزداد أعدادهم عاما بعد عام جراء الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية وتدهور الأوضاع الإقتصادية في مناطق شتى من العالم. (هاني عباس، 18 ديسمبر 2017)

بعد أربعة أعوام قضاها على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، قرر الأمير الأردني زيد رعد زيد الحسين عدم الترشح لولاية ثانية ومغادرة منصبه يوم 31 أغسطس الجاري بسبب تعرّضه لضغوط خلال فترة عمله ".. من كافة الدول"، إضافة إلى "ثبوت عدم تمتعه بدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بسبب تصريحاته بشأن الأوضاع في دول منها سوريا واليمن"، على حد قوله. (هاني عباس، 19 أغسطس 2018)

رسوم كاريكاتورية بريشة هاني عباس

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 06:00 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:00

دوريا، يُسلط رسم كاريكاتوري بريشة هاني عباس الضوء على قضية لافتة أو مثيرة للإهتمام ترتبط بحدث أو موقف أو جدل تشهده الساحة السويسرية.

هاني عباس، رسام فلسطيني سوري ولد سنة 1977 في مخيم اليرموك للاجئين قرب دمشق، تعاون منذ بداياته مع عدد من وسائل الإعلام العربية، لكنه اضطر إلى مغادرة سوريا بسبب تلقيه تهديدات إثر نشره لرسومه الناقدة والجريئة. بعد إقامة قصيرة في لبنان، تمكن من الوصول إلى سويسرا حيث تحصل على اللجوء السياسي واستمر في التنديد بفظائع الحرب والقمع من خلال إبداعاته. في مايو 2014، تحصل على "الجائزة الدولية للرسم الصحفي" التي تمنحها سنويا مدينة جنيف وتسلمها من يدي كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة. تعاون لسنتين مع مجلة "L’Hebdo" الأسبوعية قبل أن تتوقف عن الصدور في بداية عام 2017. وهو عضو أيضا في تجمّع "رسوم كاريكاتورية من أجل السلامرابط خارجي".



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