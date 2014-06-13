هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يونيو, 2014 04:49 م 13 يونيو 2014 - آخر تحديث - 16:49

انطلقت فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل بحفل افتتاح تميز بلوحات استعراضية زاهية الألوان، تلته المباراة المتوترة التي خاضها البلد المضيف ضد كرواتيا، والتي انتهت بفوز البرازيل بـثلاثة أهداف مقابل واحد. وفي كافة أنحاء العالم، تابع ملايين المشاهدين عبر شاشات عملاقة في الفضاءات العامة مجريات هذه المقابلة الأولى لتأمل أداء ومهارات اللاعبين النجوم من أمثال نايمار.

وفي مدينة بازل السويسرية الواقعة على الحدود مع ألمانيا وفرنسا، نُظمت العديد من التظاهرات لحشد عشاق الكرة المستديرة كي يخوضوا تجربة مشتركة يتقاسمون فيها العواطف والإنفعالات، بغض النظر عن جنسياتهم، وعن الفريق الذي يؤيدونه.



ومن بين تلك التظاهرات، البث المباشر مساء 12 يونيو 2014 لمباراة الافتتاح على شاشة عملاقة من تنظيم متحف الرياضة ومنظمة "أرض البشر" غير الحكومية. اللونان الأخضر والأصفر طغيا على ملابس الحضور وعلى ماكياج الفتيات والنساء، حتى طلاء الأظافر كان يتناسق أحيانا مع العلم البرازيلي.



ولئن كان يصعب تحديد جنسيات المشجعين، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد البرازيليين المقيمين في سويسرا يناهز 60000، من بينهم نسبة هامة تقيم في المراكز الحضرية متعددة الثقافات مثل بازل. (الصور: توماس كيرن، swissinfo.ch، النص: أليكسندر تولي، swissinfo.ch)

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