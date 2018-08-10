هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 11:00 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:00

إنّ إقبال البالغين من الشّباب على التصويت والانتخاب يقع تحت المعدل الوسطيّ للسّكان بشكل عام. ما هي حقّاً حال اهتمام الشّباب بالسياسة؟

يمارس واحدٌ من ثلاثة شباب وشابّات فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا حقهم في التصويت والانتخاب. منذ عام 2014، تحقّق الباحثة في السّياسة كلوي جون من منظّمة البحث الاجتماعيّ gfs.bernرابط خارجي في مشاركة الشّباب في السّياسة.

بالنسبة لجون لا يؤدّي تخفيض سنّ التصويت أو الاقتراع الإلكترونيّ لمشاركة أكبر للشّباب في الانتخابات، بل التعليم السياسيّ في المدارس مثلاً: هذا هو رأي الشّباب أنفسهم أيضاً. إن الأهميّة التي تحظى بها المواضيع في وقت من الأوقات وجانبها العاطفي والتأثير الشّخصي لها عليهم هي في النهاية العوامل التي تؤدّي بالشّباب إلى الذّهاب إلى صناديق الاقتراع.

بالتعاون مع منظمة البرلمانات الشّبابيّة السويسرية (DSJ)، أجرت مؤسسة gfs.bern مقابلات في جميع أنحاء سويسرا مع حوالي 1500 تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا في إطار برنامج التّصويت الميسّررابط خارجي.



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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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