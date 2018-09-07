هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 11:00 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:00

في سويسرا، تتوزّع سلطات الدولة على ثلاثة مستويات: وهي الحكومة الفدرالية والكانتونات الـ 26 والبلديات الـ 2222. ويضمن النّظام الفدراليّ التّنوّع في سويسرا. يبحث شون مولّر في شريان الحياة الديمقراطيّة هذا وفي هذه الدولة الصّغيرة متعدّدة اللّغات والثّقافات.

من داخل المختبر الديمقراطي هل يُمكن إضفاء "مزيد من الديمقراطية" على الممارسة الديمقراطية؟ في هذه السلسلة من الفيديوهات التي أعددناها لكم، يشرح لنا باحثون سويسريون شبان كيفية القيام بذلك.



ما الذي يربط بين شخص من أبينتزل مع آخر من جنيف، أو من تيتشينو مع آخر من تورغاو؟ بالكاد ليس أكثر من جواز السفر الأحمر.

سويسرا بلد الإختلافات الكبيرة بل والوحدة العظيمة، ففيها عدة لغات والعديد من الثقافات: النّظام الفدراليّ هو من يضمن للكانتونات وللبلديّات القدرة على الحفاظ على خصوصياتها وتميّزها وهوياتها المتنوعة. فسويسرا كبلد غير قابلة للإنهيار.

في مختبر الديمقراطية يشرح الباحث في السّياسة شون مولّر من جامعة برن كيف يتمّ التفاعل بين هذه المستويات الثلاثة في حال وجود تعارض وتوتّر بينها. كما يُقارن الممارسات السّويسريّة مع الأنظمة الفدرالية في بلدان أخرى.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك