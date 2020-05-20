اطبع انظر لغات أخرى 7 انظر لغات أخرى 7 لغات أخرى 7 الألمانية (de)Abgetrennte Bienenstöcke الإنجليزية (en)Spaced out hives الإسبانية (es)Distancia entre las colmenas الفرنسية (fr)Les ruches espacées الإيطالية (it)Dare più spazio agli alveari الروسية (ru)Что говорит швейцарский пчеловод? الصينية (zh)隔离蜂巢 موقع خلايا النحل شيفرة التضمين <iframe src="https://www.swissinfo.ch/ara/embedded/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-/45768208" width="640" height="360"></iframe> انسخ وألصق شيفرة التضمين هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 11:00 ص 20 مايو 2020 - آخر تحديث - 11:00 يلعب موقع خلايا النحل دورًا رئيسيًا في صحة النحل. إيزابيل باندي، مدربة تربية النحل، توضح كيف. وسوم علوم Neuer Inhalt Horizontal Line محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك عنوان البريد الألكتروني* المواضيع الرئيسية آخر الأنباء ديمقراطية مباشرة سياسة اقتصاد ثقافة مجتمع علوم وتكنولوجيا وسائط متعددة Top