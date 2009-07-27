نداء الواجب سياسة ... اطبع تعليق مدرسة المُجندين محطة تقليدية في حياة معظم الشبان السويسريين. يقضون صيفا كاملا أو جزء من فصل الشتاء لتحصيل الدروس الأساسية. يبدأ اليوم الأول من حياتهم العسكرية خارج الثكنات.(Keystone) بسرعة، يفهم المجنّـدون أن تواجُـدهم في الجيش يعني طاعة الأوامر قبل كل شيء.(Keystone) تؤخذ المقاسات للحصول على القبّـعة الملائمة.(Keystone) تسليم السلاح: لحظة مؤثّـرة.(Keystone) تعلُّـم السَّـير بالخطوة العسكرية، جزءٌ من تدريب المجندين الجُـدد.(Keystone) التَّـعب البدني رفيق يومي للمجنَّـدين.(Keystone) نهاية مدرسة التجنيد، لحظة تستحِـقّ التخليد على صورة فوتوغرافية.(Keystone) في نهاية مرحلة التدريب العسكري الأساسي، يحين وقت العودة إلى البيت مع كل المعدّات الفردية، في انتظار فترات التدريب الدورية السنوية.(Keystone)