صور من داخل كوريا الشمالية

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2012 11:00 ص 14 نوفمبر 2012 - آخر تحديث - 11:00

في بداية عام 2011، حصل دافيد غوتنفيلدر، المصوّر الصحفي العامل في وكالة أسوشايتد برس على حق الدخول الى بعض مناطق كوريا الشمالية. ومع أنه ظل مرفوقا بحراس طيلة الفترة، إلا أن الصور التي التقطها تعكس نظرة دقيقة عن هذا البلد المُحكم الإغلاق.

كوريا الشمالية بلد لا يسمح للأجانب بإنجاز تقارير أو تحقيقات صحفية عن أوضاعها الداخلية. وفي أغلب الأحيان، ترد السلطات بقوة على أي انتقاد أو اتهام بخصوص أوضاع حقوق الإنسان أو برنامجها النووي. وفي ظل هذا الوضع، يكتسي الترخيص لمصور تابع لوكالة أنباء أمريكية القيام بهذا التحقيق الصحفي (الذي امتد من فبراير 2011 إلى فبراير 2012) معنى خاص.

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