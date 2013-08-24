هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2013 11:00 ص 24 أغسطس 2013 - آخر تحديث - 11:00

في ظل تواصل الإحتجاجات وتأزم الأوضاع في مصر، تراجع النشاط السياحي إلى أدنى مستوياته. لذلك قررت السويسرية دانييلا سوتر القادمة من مدينة شافهاوزن، مغادرة شبه جزيرة سيناء والعودة إلى بلادها رفقة زوجها المصري ناصر أمين جدوي وطفلتيهما.

مغادرة العائلة لمصر لم يكن بالأمر الهيّن، لأنه ليس مجرد عودة إلى البلد الأصلي لدانييلا، بل الرحيل إلى بلد، معروف لديهما من قبل بالتأكيد، ولكنه يتطلب منهما التأقلم معه من جديد. هنا لا بد من مراعاة وضعيتهما، فعندما قررا قبل تسعة أعوام تأسيس عائلة في منطقة ذهب التي كانت مزدهرة حينها، فإن هذا المكان يصبح بحكم الضرورة بمثابة وطن جديد. وكم تعسر مغادرة هذا الوطن من جديد خصوصا وأن العائلة تعي جيدا بأها ستفقد الكثير من الأصدقاء الذين تعرفت عليهم هناك.



لحسن الحظ، سرعان ما تعرفت الطفلتان على أصدقاء جدد في سويسرا، كما استطاعت دانييلا الحصول على عمل، فيما يتحمس ناصر لتعلم اللغة الألمانية والحصول على شغل في أقرب وقت. ومع أنه يعرف سويسرا من خلال الزيارات السابقة، إلا أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لكي يندمج فعليا في المجتمع المحلي لقرية "لوهنينغن". (الصور والنصوص: Fabian Stamm)

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