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كلام صريح "أرتدي الحجاب لكنني لستُ إرهابية"

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تضع سلسلة "كلام صريح" الأفراد أمام عدسة الكاميرا التي تحارب الأفكار المسبقة. ويرد هؤلاء الأفراد عن الأسئلة التي يتحاشى الكثيرون طرحها بشكل مباشر. هذه المرة، نتكلم إلى فاطمة، التي لا تفهم لماذا تتعرض إلى التمييز بسبب ارتدائها للحجاب. وتقول فاطمة: "لست لا متشددة، ولا إسلامية، كما إنني لست ارهابية. أنا امرأة سويسرية". ( swissinfo.ch التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية SRF).

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The citizens' meeting

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