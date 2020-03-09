هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 03:46 م

أحد أعضاء مركز الطوارئ لمكافحة الوباء يقوم بتطهير عربة في إحدى محطات الترام في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ يوم 26 فبراير 2020.

(Keystone / Cha Song Ho)

تم إغلاق مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في بيونغ يانغ حتى إشعار آخر بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة الآسيوية من أجل احتواء مرض "كوفيد - 19".

أزمة "كورونا" إغلاق مكتب المساعدات التنموية السويسري في بيونغ يانغ تم إغلاق مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في بيونغ يانغ حتى إشعار آخر بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة الآسيوية من أجل احتواء مرض ... هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2020 03:46 م انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Swiss development aid office in Pyongyang shuts due to Covid-19

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بعثة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أغلقت أبوابها يوم الاثنين 9 مارس الجاري إلى جانب بعثتي الوكالتين المماثلتين التابعتين لفرنسا وألمانيا، وأنه تجري إعادة الموظفين إلى أوطانهم.

تأكيدًا لإغلاق المكتب، صرح بيار ألان ألتشينغر، الناطق باسم وزارة الخارجية لـ swissinfo.ch أن القرار جاء بسبب إغلاق كوريا الشمالية مؤخراً لحدودها في محاولة لوقف انتشار مرض "كوفيد - 19".

وبما أن ذلك "يؤثر بشكل كبير" على عمل المكتب الإنساني، فقد تم اتخاذ قرار بإعادة الموظفين السويسريين إلى بلادهم.

حتى الآن، تؤكد كوريا الشمالية بعدُ وجود أيّ حالات إصابة بفيروس كورونا فوق اراضيها، لكنها أمرت الأجانب من أي دولة قاموا بالإبلاغ عن وجود حالة بقضاء ثلاثين يومًا في الحجر الصحي.

جغرافيا، يجد البلد الذي يُعاني من العزلة الدولية نفسه محشورا بين الصين، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي وأصاب أكثر ثمانين ألف شخص، وبين كوريا الجنوبية، التي انتشر فيها الفيروس بسرعة خلال الأسابيع القليلة الماضية ما أدى إلى إصابة حوالي 7500 شخص.

حاليا، لا يُوجد لدى سويسرا سفارة كاملة الأركان في بيونغ يانغ حيث تتم إدارة الشؤون الدبلوماسية من قبل مكتب بكين. مع ذلك، ينخرط مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في كوريا الشمالية في تعزيز السلام والمساعدة الإنسانيةرابط خارجي. كما عملت سويسرا أيضًا في عدة مناسبات كوسيط بين كوريا الشمالية ودول أخرى.

ألتشينغر قال أيضا إنه "بمجرد عودة الوضع في كوريا الشمالية إلى طبيعته، فسوف تستأنف وزارة الخارجية عملها الإنساني" في البلد.

swissinfo.ch/Reuters/ك.ض

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