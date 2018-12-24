هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 12:40 م

أعرب غريمينغر (الصورة) عن خشيته من حصول انهيار في الثقة بين موسكو والغرب. (Keystone)

قال توماس غرينمينغر، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقابلة صحفية إن التوجّهات القومية المتزايدة تشكل "تهديدا للأمن" في القارة الأوروبية.

وحذر غريمينغررابط خارجي، وهو دبلوماسي سويسري محترف، من التوتر المتفاقم بين روسيا وأوكرانيا الذي ينضاف إلى التدهور الذي تشهده العلاقات السياسية بين موسكو والولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

وفي التصريحات التي أدلى بها إلى صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ"رابط خارجي الألمانية، قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الوضع "مثير للقلق، نظرا لوجود بيئة تتسم بالإستقطاب ولعدم القدرة على التنبؤ بـ (كيفية تصرف) الجهات الفاعلة على نحو لم نشهده منذ عقود".

ففي شهر نوفمبر 2018، ضبطت روسيا 24 بحارا أوكرانيا وثلاث سفن في مضيق كيرش Kerch قبالة ساحل شبه جزيرة القرم المتنازع عليها. وفي هذا السياق، دعا غريمينغر موسكو إلى تهدئة الوضع وخفض التوتر قبل أن يؤدي الأمر إلى سلسلة من الإجراءات الإنتقامية المتبادلة.

وفي المقابلة مع الصحيفة، قال غريمينغر: "يجب علينا بكل تأكيد إدارة المخاطر العسكرية مرة أخرى والتقليل منها"، مضيفا: "ببساطة، ليست هناك إرادة سياسية لتحقيق السلام في الوقت الراهن".

كما حذر من انهيار في الثقة بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية. وقال: "إن مُراقبينا بصدد مُعاينة المزيد والمزيد من الحوادث المتقاربة".

يُشار إلى أن غريمينغر عُيّن في عام 2017 أمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعُهدة تستمر ثلاثة أعوام بعد أن شغل في السابق مناصب عليا في وزارة الخارجية السويسرية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

swissinfo.ch/ك.ض

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