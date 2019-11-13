هذا المحتوى تم نشره يوم 13 نوفمبر, 2019 04:37 م

ارتفعت حصيلة القتلى إلى ما لا يقل عن 23 شخصاً من الجانب الفلسطيني. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها الشديد حيال التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان رابط خارجيصادر أمس الثلاثاء إنها تراقب الأوضاع في الشرق الأوسط عن كثب.

وحثت وزارة الخارجية طرفي الصراع على العودة إلى التهدئة فوراً.

هذه الدعوة تأتي إثر تصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة في أعقاب اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي قتل في منزله إلى جانب زوجته.

يُذكر أن حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني ارتفعت إلى ما لا يقل عن 23 شخصا، بينهم 3 أطفال وامرأة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

swissinfo.ch/ م.ا.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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