رفض مجلس الشيوخ مقترحاً من الجناح اليميني لفرض حظر تام على ارتداء أغطية الوجه، مثل البرقع، في الأماكن العامة.
وكان مجلس الشيوخ رفض يوم الخميس مبادرة شعبية تهدف إلى حظر كل أنواع الأغطية بالكامل - سواء كانت الأغطية الدينية مثل النقاب أو أغطية الرأس التي يرتديها مثيري الشغب في بعض الأحيان.
مجلس الشيوخ اعتبر المبادرة، التي تم تسليمها بعد جمع التوقيعات المطلوبة البالغة مائة ألف في سبتمبر 2017، مبالغاُ فيها ورأى فيها البعض حظراً تمييزياً ضد المسلمين وتعارضاً مع حرية الدين.
في المقابل أكد مؤيدو المبادرة - وخاصة من الجناح اليميني - أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة "الأسلمة" والأصولية ولحماية الأمن العام.
المقترح البديل
في الوقت نفسه، فضلت أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ مقترح الحكومة البديل والمتمثل في تعديل قانوني يُلزم الأشخاص بالكشف عن وجوههم في حالات محددة مثل التحقق من الهوية، في وسائل النقل أو لدى سلطات الضمان الاجتماعي، ولكن ليس حظر تغطية الوجه تمامًا.
وقالت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر إن قضية التعرف على الوجه تم تناولها بالفعل بشكل أفضل في مناطق معينة في سويسرا والتي لدى أغلبيتها بالفعل لوائح لمكافحة التطرف أو الشغب.
وكان كل من كانتون تتشينو وسانت غالن، قد حظرا ارتداء النقاب أو البرقع على المستوى المحلي، فيما رفضت كانتونات آخرى مقترحات مماثلة.
يذكر أن قرار مجلس الشيوخ الصادر يوم الخميس 26 سبتمبر يعد توصية وفي حال رفض أنصار المبادرة الشعبية المقترح البديل، سيتم طرح المبادرة على الناخبين السويسريين في السنوات القادمة.
Keystone-SDA/م.ا.