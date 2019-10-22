هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 04:24 م

الفرص الاقتصادية كانت موضوعًا رئيسيًا آخر في المباحثات التي دارت يوم 22 أكتوبر 2019 في العاصمة برن بين وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس ونظيره الصيني وانغ يي.

(Keystone / Alessandro Della Valle)

في برن، تناولت مباحثات دبلوماسية شهدتها برن خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية وانغ يي إلى سويسرا طريقة تعاطي الصين مع احتجاجات هونغ كونغ ومعاملة الأقليات في إقليميْ التبت وشينجيانغ.

وانغ استُقبل يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري في العاصمة السويسرية من طرف إينياتسيو كاسيس وزير الخارجية. كما التقى وزير الخارجية الصيني مع رئيس الكنفدرالية أولي ماورر. ووفقا لبيان حكومي، ناقش كاسيس مع نظيره الصيني الوضع الحالي في هونغ كونغ ونقل المخاوف السويسرية بشأن الأقليات، وخاصة تلك الموجودة في إقليميْ التبت وشينجيانغ.

وقال كاسيس: "إن المناقشات الثنائية حول قضايا حقوق الإنسان والمبادرات المتعددة الأطراف تُعتبر آليات متكاملة".

في الأثناء، كانت العلاقات الاقتصادية الموضوع الرئيسي الآخر للمباحثات حيث رحب كاسيس بإعلان الصين مؤخرا عن إزالة بعض القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات وإيجاد مجال أكثر تكافؤا للشركات الأجنبية.

وجاء في بيان حكومي صدر في برن: "في هذا السياق، فإن إجراء تحيين لاتفاقية التجارة الحرة والوصول إلى السوق المالية تُعدّ من الأمور البالغة الأهمية للشركات السويسرية".

تعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 44 مليار فرنك في عام 2018.

من جهة أخرى، ناقش كاسيس مع وانغ أيضًا مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تشييد البنية التحتية لوسائل النقل في بلدان تقع على طول طريق الحرير القديمة. وقد سبق التوقيع في شهر أبريل 2019 على مذكرة تفاهم بشأن التعاون فيما يُعرف بـ "الأسواق الثالثة" (يُشار إليها اختصارا بـ MoU) من أجل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المشروع. وشدد كاسيس على أن المشاريع التي تُنجز في إطار مبادرة الحزام والطرق يجب أن تفي بمعايير الجودة الاجتماعية والبيئية.

swissinfo.ch/ك.ض

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