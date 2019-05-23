هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 12:27 م

رغم ما حققته تونس من انجازات على مستوى التحوّل الديمقراطي يظل الوضع الاجتماعي اكبر تحد يواجه البلاد. (Keystone / Str)

"استر بنتك، خلي الناس تصوم"

أثارت حملة "استر بنتك، خلي الناس تصوم" على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة في مصر. الحملة تشجع الآباء على منع بناتهم من الخروج من المنزل دون ارتداء ملابس "العفة"، كي لا يكن إغراءً للصائمين.

دانيل شتاينفورت، مراسل شؤون الشرق الأوسط لصحيفة نويخ تسرخر تسايتونعرابط خارجي أوضح أن دوائر محسوبة على التيار السلفي في مصر تطالب الأهل بعدم السماح لبناتهم بالخروج من المنزل دون ملابس "ساترة" خلال شهر رمضان، حتى يساعدوا الرجال على الصيام.

المجتمع المصري يعد محافظا ولا يمكن الحديث فيه عن السفور ، لكن يبدو أن الدعوات لمزيد من العفة تستند إلى النموذج الخليجي كمقياس، حيث ترتدي المرأة النقاب.

ورأى المراسل أن "شهر رمضان من المفترض أن يكون فرصة لأخذ استراحة والتأمل والانغماس في الروحانيات، لكن رمضان ليس على هذا الحال في مصر، فهو وقت الانفعال والبطء في المدارس والمؤسسات الحكومية وخاصة في حركة المرور على الطرق"، حسب قوله.

وأضاف أن الحملة لاقت ردود فعل مستنكرة من قبل شخصيات عامة، فرأت فيها الإعلامية المصرية رباب كمال " دعوة صريحة للتحرش الجنسي وغطاء لتقوى كاذبة". وكتبت مستخدمة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي "هذه الدعوة تعطي الحق للرجال لمعاقبة النساء على ما يرتدينه".

ويسود في مصر على نطاق واسع الاعتقاد بأن النساء يتحملن مسئولية الاعتداء عليهن في حال ارتدين ملابس كاشفة، حسبما جاء في الصحيفة.

"تونس تواجه مصيرها لحالها"

"بوسع بروكسل فعل المزيد من أجل دعم تونس"، هذا ما ورد على لسان وزير الخارجية التونسي خميس الجيناوي، في حوار نشرته "لا ليبرتي"، الصحيفة السويسرية الناطقة بالفرنسية يوم الخميس 23 مايو 2019رابط خارجي، نقلا عن "لا ليبر بلجيك"، والذي تناول العديد من القضايا المهمّة خاصة في هذه المرحلة التي تبدو فيها تونس على حد رأي الصحيفة "عالقة بين الأزمة الجزائرية والحرب في ليبيا، وفي نفس الوقت تستعد لتنظيم انتخابات رئيسية وتشريعية في نوفمبر المقبل". يحدث ذلك، في وقت تقول الصحيفة أن "التونسيين باتوا يرفضون الأحزاب الرئيسية بعد ثماني سنوات من سقوط زين العابدين بن علي، وبعد أن استشرت البطالة والتضخّم. وتكافح الحكومة من أجل تلبية المطالب الاجتماعية للسكان من محدودي الدخل".

أكّد الوزير التونسي خلال ردّه على أسئلة الصحيفة على النقاط التالية:

- أن تونس غير قادرة حاليا على توفير فرص العمل لأزيد من 300000 خريج جامعي عاطلين عن العمل.

- أن بلاده لا تتلقى ما يكفي من المساعدات من الاتحاد الأوروبي وأنها متروكة تواجه مصيرها لحالها.

- أن تونس تأمل من الأوروبيين مساعدتها في حل مشكلة البطالة بالسماح بالتنقل لمواطنيها في بلدان مثل سويسرا وفرنسا، و.. سواء للعمل أو الدراسة.

- حول الوضع في الجزائر، ثمّن الوزير التونسي الأجواء السلمي التي تطبع التحركات الاحتجاجية في الجارة الكبرى، وأعرب عن ثقته في قدرة الجزائريين على حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار.

- حول ليبيا، شدّد على أن ما يحدث هنا أمر خطير للغاية، والازمة بدأت تتحوّل إلى حرب أهلية وأن الوضع في ليبيا يؤثّر مباشرة على الوضع في تونس. وأسف لغياب الدولة وحكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور في ليبيا.

- شدّد الوزير التونسي بأن دبلوماسية بلاده على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن تونس مستعدّة لمساعدة الليبيين للخروج من الازمة الحالية.

" العراق قد يدفع ثمن حرب إيران بالوكالة"

تناولت صحيفة تاغيس انتسيغررابط خارجي التوترات الأخيرة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعد إصابة صاروخ مجهول المصدر أحد المنشآت المهجورة بالقرب من السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء

حلفاء أمس أصبحوا أعداء اليوم، كما يوضح المراسل باول انتون كروغر "فالميليشيات الشيعية العراقية حظيت بدعم جزئي من الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. واليوم تلعب هذه المجموعات المسلحة دوراً مركزياً في التوترات بين إيران والولايات المتحدة. ورجح المراسل أن تكون إحدى هذه المجموعات مسؤولة عن التسبب في إصابة صاروخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء في بغداد مساء الأحد ، على بعد 1.5 كيلومتر فقط من السفارة الأمريكية"

هذا الهجوم رأت فيه الإدارة الامريكية تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق وبعثاتها الدبلوماسية هناك ما دفع البنتاغون إلى رفع مستوى التأهب لـ 5200 جندي متمركزين في العراق لمواجهة خطر الميليشات، التي تقود حرباً بالوكالة عن إيران.

ونوه المراسل إلى حجم نفوذ الميليشيات الشيعية وتوغلها داخل المجتمع وأجهزة الدولة العراقية "رسميا يوجد حوالي 40 مجموعة مختلفة من وحدات الحشد الشعبي تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. لكن هناك اختلافات كبيرة بين الفصائل البالغ قوامها حوالي 125000 مقاتل. قوات الحشد الشعبي تشمل أيضا جماعات سنية ومسيحية، كثير منهم تؤدي مهام الشرطة المحلية فقط وتتبع تعليمات بغداد، البعض الآخر متورط في أنشطة إجرامية ومتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب. لكن الأهم من ذلك كله، أن بعض هذه الميليشيات ولاسيما النافذة منها، ولاءاتها للواء قاسم سليماني، القائد الأسطوري في الحرس الثوري والمسؤول عن إدارة العمليات الخارجية. والحرس الثوري يخضع بدوره لسلطة المرشد الأعلى لإيران ، آية الله علي خامنئي ، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني".



كما يوجد ممثلون عن الميليشيات الشيعية في البرلمان وحتي في الحكومة، فعلى سبيل المثال ، أصبح زعيم منظمة بدر هادي العامري، ثاني أقوى قوة في الانتخابات التي جرت في عام 2018 من خلال تحالفه مع منظمة فتح.



وأشار المراسل إلى تبعات الصراع الطائفي بين الجماعات الموالية لإيران وخصومها على الساحة السياسية العراقية، فهذا النزاع الدائر هو السبب الرئيسي وراء خلو منصبي وزير الدفاع والداخلية حتى الآن.

صراع الهيمنة ومعركة الولاءات لجهات خارجية دفعت العامري إلى مناشدة الشخصيات الوطنية والدينية بإبعاد روح الحرب عن العراق. وحذر من أنه إذا اندلعت حرب ، فإنها ستحرق الجميع.

أما الجيش الأمريكي فيراقب عن كثب الميليشيات العراقية ولديه على ما يبدو خطط للرد في حال تم استهداف الجنود أو المنشآت الأمريكية هناك مباشرة، فهذا هو الخط الأحمر، التي لن تقبل واشنطن تجاوزه والذي سيكون المحرك لضربة عسكرية ضد طهران، حسب الصحيفة.

"الاقتصاد من أجل مداهنة الفلسطينيين"

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"تونس تواجه مصيرها لحالها" "بوسع بروكسل فعل المزيد من أجل دعم تونس"، هذا ما ورد على لسان وزير الخارجية التونسي خميس الجيناوي، في حوار نشرته "لا ليبرتي"، الصحيفة السويسرية الناطقة بالفرنسية يوم الخميس 23 مايو 2019، نقلا عن "لا ليبر بلجيك"، والذي تناول العديد من القضايا المهمّة خاصة في هذه المرحلة التي تبدو فيها تونس على حد رأي الصحيفة "عالقة بين الأزمة الجزائرية والحرب في ليبيا، وفي نفس الوقت تستعد لتنظيم انتخابات رئيسية وتشريعية في نوفمبر المقبل". يحدث ذلك، في وقت تقول الصحيفة أن "التونسيين باتوا يرفضون الأحزاب الرئيسية بعد ثماني سنوات من سقوط زين العابدين بن علي، وبعد أن استشرت البطالة والتضخّم. وتكافح الحكومة من أجل تلبية المطالب الاجتماعية للسكان من محدودي الدخل". أكّد الوزير التونسي خلال ردّه على أسئلة الصحيفة على النقاط التالية: - أن تونس غير قادرة حاليا على توفير فرص العمل لأزيد من 300000 خريج جامعي عاطلين عن العمل. - أن بلاده لا تتلقى ما يكفي من المساعدات من الاتحاد الأوروبي وأنها متروكة تواجه مصيرها لحالها. - أن تونس تأمل من الأوروبيين مساعدتها في حل مشكلة البطالة بالسماح بالتنقل لمواطنيها في بلدان مثل سويسرا وفرنسا، و.. سواء للعمل أو الدراسة. - حول الوضع في الجزائر، ثمّن الوزير التونسي الأجواء السلمي التي تطبع التحركات الاحتجاجية في الجارة الكبرى، وأعرب عن ثقته في قدرة الجزائريين على حل المشاكل بالطرق السلمية والحوار. - حول ليبيا، شدّد على أن ما يحدث هنا أمر خطير للغاية، والازمة بدأت تتحوّل إلى حرب أهلية وأن الوضع في ليبيا يؤثّر مباشرة على الوضع في تونس. وأسف لغياب الدولة وحكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور في ليبيا. - شدّد الوزير التونسي بأن دبلوماسية بلاده على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن تونس مستعدّة لمساعدة الليبيين للخروج من الازمة الحالية. " العراق قد يدفع ثمن حرب إيران بالوكالة" تناولت صحيفة تاغيس انتسيغر التوترات الأخيرة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعد إصابة صاروخ مجهول المصدر أحد المنشآت المهجورة بالقرب من السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء حلفاء أمس أصبحوا أعداء اليوم، كما يوضح المراسل باول انتون كروغر "فالميليشيات الشيعية العراقية حظيت بدعم جزئي من الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. واليوم تلعب هذه المجموعات المسلحة دوراً مركزياً في التوترات بين إيران والولايات المتحدة. ورجح المراسل أن تكون إحدى هذه المجموعات مسؤولة عن التسبب في إصابة صاروخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء في بغداد مساء الأحد ، على بعد 1.5 كيلومتر فقط من السفارة الأمريكية" هذا الهجوم رأت فيه الإدارة الامريكية تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق وبعثاتها الدبلوماسية هناك ما دفع البنتاغون إلى رفع مستوى التأهب لـ 5200 جندي متمركزين في العراق لمواجهة خطر الميليشات، التي تقود حرباً بالوكالة عن إيران. ونوه المراسل إلى حجم نفوذ الميليشيات الشيعية وتوغلها داخل المجتمع وأجهزة الدولة العراقية "رسميا يوجد حوالي 40 مجموعة مختلفة من وحدات الحشد الشعبي تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. لكن هناك اختلافات كبيرة بين الفصائل البالغ قوامها حوالي 125000 مقاتل. قوات الحشد الشعبي تشمل أيضا جماعات سنية ومسيحية، كثير منهم تؤدي مهام الشرطة المحلية فقط وتتبع تعليمات بغداد، البعض الآخر متورط في أنشطة إجرامية ومتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب. لكن الأهم من ذلك كله، أن بعض هذه الميليشيات ولاسيما النافذة منها، ولاءاتها للواء قاسم سليماني، القائد الأسطوري في الحرس الثوري والمسؤول عن إدارة العمليات الخارجية. والحرس الثوري يخضع بدوره لسلطة المرشد الأعلى لإيران ، آية الله علي خامنئي ، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني". كما يوجد ممثلون عن الميليشيات الشيعية في البرلمان وحتي في الحكومة، فعلى سبيل المثال ، أصبح زعيم منظمة بدر هادي العامري، ثاني أقوى قوة في الانتخابات التي جرت في عام 2018 من خلال تحالفه مع منظمة فتح. وأشار المراسل إلى تبعات الصراع الطائفي بين الجماعات الموالية لإيران وخصومها على الساحة السياسية العراقية، فهذا النزاع الدائر هو السبب الرئيسي وراء خلو منصبي وزير الدفاع والداخلية حتى الآن. صراع الهيمنة ومعركة الولاءات لجهات خارجية دفعت العامري إلى مناشدة الشخصيات الوطنية والدينية بإبعاد روح الحرب عن العراق. وحذر من أنه إذا اندلعت حرب ، فإنها ستحرق الجميع. أما الجيش الأمريكي فيراقب عن كثب الميليشيات العراقية ولديه على ما يبدو خطط للرد في حال تم استهداف الجنود أو المنشآت الأمريكية هناك مباشرة، فهذا هو الخط الأحمر، التي لن تقبل واشنطن تجاوزه والذي سيكون المحرك لضربة عسكرية ضد طهران، حسب الصحيفة. "الاقتصاد من أجل مداهنة الفلسطينيين"