خصصت الحكومة السويسرية 28 مليار فرنك لدعم التعليم والبحوث والابتكار على مدى السنوات الأربع المقبلة. أي بزيادة تقدّر بنسبة 2% عن الفترة السابقة.
وقال غي بارملان، وزير التعليم خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء: "الهدف هو ضمان بقاء سويسرا رائدة على المستوى الدولي في مجال التعليم والبحوث والابتكار".
ووفقا للوزير السويسري، واحدة من التحديات التي تواجهها الحكومة هو التحوّل الرقمي.
وحددت الحكومة أولويات التدريب المهني، والتعليم المستمر والتعليم العالي في كل من المعاهد التقنية الفدرالية العالية (بلوزان وزيورخ) وفي الجامعات والكليات على مستوى الكانتونات وكذلك دعم البحوث والابتكار لاسيما من خلال المؤسسة الوطنية للعلومرابط خارجي ووكالة الابتكاررابط خارجي.
معظم هذه الأموال سوف توجه إلى الجامعات ومعاهد البحوث، ولكن الحكومة تريد كذلك زيادة الإنفاق على دورات التدريب المستمر الخاصة بالكبار.
التعاون الدولي
هذه المخصصات المالية، التي لا يزال صرفها بحاجة إلى موافقة البرلمان، لا تشمل مساهمة سويسرا المالية في برامج الإتحاد الأوروبي في مجال البحوث والابتكار، لا سيما برنامجيْ "آفاق أوروبا"رابط خارجي، و"إيراسموس"رابط خارجي لتبادل الطلاب بين الجامعات الأوروبية.
بارملان قال أيضا إن مفتاح النجاح بالنسبة لسويسرا في مجال التدريب والبحوث والابتكار هو استمرارية الإجتهاد والتسلّح بنظرة طويلة المدى وتعزيز التعاون بين الكانتونات الستة والعشرين والسلطات الفدرالية.
وأشار إلى أنه متفائل بشأن المحادثات المزعمة مع بوكسل حول انخراط سويسرا في برامج البحوث والتعليم على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتعثرت العلاقات الثنائية بين البلدان السبعة والعشرين وسويسرا خلال الأشهر القليلة الماضية وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتفاق الإطاري الذي من المفترض أن يؤطّر جميع الإتفاقيات الثنائية بين الطرفيْن.
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