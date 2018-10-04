هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 02:00 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:00

عندما يتعلق الأمر بدعم اندماج اللاجئين في سويسرا، فإن تعليم اللغة هو أحد المجالات التي تحتاج إلى بعض التّحسين، بحسب المكتب الفدراليّ لتدقيق الحسابات.

(© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

تُستخدم أموال الإدماج التي تدفعها الحكومة السويسريّة للاجئين بشكل جيد، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الفدرالي لتدقيق الحسابات. ومع ذلك، يمكن تحسين بعض تدابير هذا الدعم.



تستثمر سويسرا سنوياً أكثر من 80 مليون فرنك سويسري في ادماج اللاجئين. أمّا في ربيع هذا العام، فقد تبنّت الحكومة الفدرالية خطّة جديدة مع الكانتونات تهدف إلى تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من دخول سوق العمل بسرعة أكبر. حيث تمّ ترفيع المبلغ المخصّص لهذا الغرض من 6 آلاف إلى 18000 فرنك سويسري. بداية من العام المقبل، وبذلك قد يرتفع الدعم الفدرالي السنوي من 132 إلى 210 مليون فرنك سويسري.

رحّب المكتب الفدرالي لتدقيق الحسابات ببداية تنفيذ جدول أعمال عملية الادماج، مؤكداً الحاجة إلى حزمة الادماج هذه.

كما يعتبر عرض الادماج الشامل المتوفّر حاليّاً كافياً في معظم الحالات، لكنه من الممكن ادخال بعض التحسينات في مجالات مثل تدابير التكيف مع التأمين ضد الإعاقة، أو الاعتراف بالشّهادات.



مزيد من الدعم النفسي والتربوي



وقبل كل شيء، أكّد التقرير على الثّغرات في الدعم المقدّم للاجئين الذين يعانون من صدمات نفسيّة، وأورد المكتب في تقريره أنه يجب تحسين تدابير الاندماج بحيث تتكيف مع هذه الاحتياجات، سواء تلك التي تدخل في نطاق تأمين الاعاقة منها أو لا. وقد وافقت أمانة الدولة للهجرة على أخذ هذه التحفّظات في الحسبان والتعامل معها بالتعاون مع المكتب الفدراليّ للتأمين الاجتماعيّ.

كما وجد أن هناك نقص في عملية تنظيم دورات لغة مكثفة للنّساء اللّواتي يعتنين ويحملن مسؤوليّة رعاية الأطفال، بالإضافة لذلك من الممكن تنظيم تعلّم اللّغة في مكان العمل بشكل أفضل.

يقترح مكتب تدقيق الحسابات أن تقوم أمانة الدولة للهجرة بالفصل بين حزمة الدّعم من أجل الاندماج هذه وحزم التمويل الأخرى المتاحة. كما يرغب المكتب بالاطلاع على الوضع والتطورات في هذا المجال في كل كانتون على انفراد من أجل تقييم الوضع بشكل أفضل.

علماً بأنّ المكتب الفدرالي لتدقيق الحسابات قد ركّز على كانتونات أرغاو وفريبورغ، اللتان تعتبرهما هذه الهيئة المشرفة كمقياس لغيرها من الكانتونات. حيث تمّ في كل كانتون فحص حوالي 30 حالة فردية.



Keystone/SDA-ATS/ث.س

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