هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 08:45 ص 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:45

أي مستقبل للبلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ولمنطقة الشرق الأوسط؟ هذا هو محور النقاش الذي يُشارك فيه حوالي 150 شابا يقدمون من 30 بلدا في مدينة لوغانو جنوب سويسرا يومي 25 و26 أغسطس الجاري مع سياسيين وقادة رأي ومُسيّرين ومقاولين ومثقفين في إطار أول قمة شرق أوسطية - متوسطية تنظمها جامعة سويسرا الناطقة بالإيطالية.



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المزيد من المعلومات عن المنتدى المنعقد حاليا في مدينة لوغانو على هذا الرابطرابط خارجي.













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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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