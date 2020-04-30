هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 03:36 م

نصف هذه المخصصات المالية سيُمنح إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر كقرض من دون فائدة للجهود التي تقوم بها هذه المنظمة في البلدان النامية. (Keystone / Legnan Koula)

أعلنت الحكومة السويسرية عن خطة تقدم بمقتضاها 400 مليون فرنك سويسري كمساعدة للتخفيف من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا في البلدان النامية.

وسيُمنح نصف هذا المبلغ كقرض من دون فائدة للجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها في جنيف للمساعدة في العمل الذي تقوم به في أكثر من 80 بلدا. كما سيحصل صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 25 مليون فرنك سويسري لصندوق الكوارث التابع لهذه المؤسسة.

ومن المنتظر أن يوافق البرلمان على هذيْن القرضيْن في شهر يونيو المقبل.

أما المبلغ المتبقي والبالغ 175 مليون فرنك فسيُمنح لمختلف المنظمات الدولية الناشطة في مكافحة كوفيد-19 داخل البلدان النامية.

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وقال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في حديث إلى وسائل الإعلام اليوم الخميس "إن الأزمة العالمية تتطلّب استجابة عالمية". وأضاف بأنه على الرغم من أن سويسرا بحاجة إلى رعاية مواطنيها في هذا الوضع الصعب، "من الضروري إظهار التضامن مع السكان في البلدان الأخرى، خاصة البلدان الفقيرة".

وقال كاسيس إن الوضع في هذه البلدان يمكن أن يصبح أكثر خطورة نتيجة للوباء. فبسبب إجراءات الإغلاق، الكثير من الناس غير قادرين على العمل وإطعام أسرهم. وفي نفس الوقت لا يمكنهم الحصول على الرعاية الاجتماعية.

معدات تقنية

يأتي هذا الالتزام بالمساعدة إثر طلب تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يدعو إلى إضافة 100 مليون فرنك إلى محفظة المساعدات الدولية.

وأكّد كاسيس أن سويسرا قدمت بالفعل مساعدة للبلدان المتضررة من فيروس كورونا المستجد. على سبيل المثال، أرسلت الكنفدرالية معدات تقنية إلى الصين قبل أن يضرب الوباء أوروبا.

وقامت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتعديل برنامجها الحالي للاستجابة للأزمة الصحية الحالية وقدمت إمدادات إغاثة إلى البلدان المتضررة التي طلبت مساعدتها، بما في ذلك نيبال واليونان وصربيا.

Keystone-SDA/swissinfo.ch/ع.ع

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