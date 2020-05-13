هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2020 03:23 م

تم إغلاق الحدود مع ألمانيا المجاورة في منتصف مارس كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء كوفيد - 19 في أوروبا.

(Keystone/Georgios Kefalas)

تدرس سويسرا إعادة فتح حدودها مع ألمانيا وفرنسا والنمسا كجزء من تخفيف تدريجي للقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد - 19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي.



وقالت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلير - سوتر إن الدول الأربعة اتفقت من حيث المبدأ على الإعادة المنسقة لحرية حركة الأشخاص عبر حدودها بحلول يوم 15 يونيو المقبل.

ولم يحدد موعد فتح الحدود بعدُ، لكن مستشار النمسا سيباستيان كورز قال للقناة التلفزيونية العمومية الناطقة بالألمانية يوم الثلاثاء 12 مايو إنه واثق من إمكانية إلغاء القيود على الحركة عبر الحدود بالكامل في شهر يونيو المقبل.

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كما صدر إعلان مماثل من قبل وزارة الداخلية الألمانية، وذلك وفقا لتقارير وكالة الأنباء.

وقال مسؤولون سويسريون، فإن إعادة الفتح التدريجي للحدود تعتمد على عدد الإصابات الجديدة في البلدان المعنية وعلى الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.

إيطاليا، المنطقة الساخنة



على النقيض من ذلك، ليست هناك خطط فورية لفتح الحدود مع إيطاليا، إحدى بؤر الوباء في أوروبا. حاليا، يُسمح فقط للعمال عابري الحدود بالعبور إلى سويسرا من هذا البلد.

وقد تم بالفعل في الأسابيع القليلة السابقة تخفيف قيود الهجرة بين سويسرا والنمسا.

+ ما الذي يحدث على الحدود والمطارات السويسرية؟​​​​​​​



علماً أنّ الاتحاد الأوروبي قد أكّد على ضرورة إعادة تطبيق سياسة الحدود الواحدة بمجرد السيطرة على وباء كوفيد – 19.

وعلى الرغم من أنّ سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها جزء من اتفاقية شنغن.

والجدير بالذكر أن بعض طرق العبور الرئيسية بين الشمال والجنوب في أوروبا تمر عبر سويسرا.

swissinfo.ch/ث.س

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