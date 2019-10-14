هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 10:58 ص

حملات توعية في سويسرا تحث الشباب على المشاركة في الانتخابات. (Keystone)

حوالي 20% من السويسريين المؤهلين لم يُصوّتوا أبدا. وتشمل هذه الفئة العمرية الشباب والأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وفقا لتقرير نشرته أسبوعية "لوماتان ديمونش" يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري.

في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الفدرالية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبلرابط خارجي، سلّطت أسبوعية "لوماتان ديمونش" في عددها الصادر يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري الضوء على هوية السويسرييين الذين يمتنعون باستمرار عن التصويت، بناءًا على دراسة أجراها المركز السويسري للخبرة في العلوم الاجتماعيةرابط خارجي (FORS) أنجزت بعد الانتخابات الفدرالية السابقة (2015).

في انتخابات خريف 2015، كانت الفئات الأضعف مشاركة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (30%)، ومن أبناء الجيل الثاني الذين هم من أصول مهاجرة، والذين يطلق عليهم "سُكُوندوز" (35%)، ومن غير المتزوّجين (39%)، وأيضا الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم 4000 فرنك في الشهر (40%).

تقول الصحيفة إن هذه الظاهرة تتماشى مع الاتجاهات السائدة في البلدان الأخرى، باستثناء أن مشاركة النساء في الانتخابات الفدرالية الأخيرة كانت (46%) مقابل (53%) بالنسبة للرجال. ويوضّح جورج لوتز، مدير المركز السويسري للخبرة في العلوم الاجتماعية السبب في ذلك بالقول إن النساء عندما ينجبن أطفالا في سويسرا "تتوقف الكثيرات منهن عن العمل أو يتفرّغن للعمل بدوام جزئي، ويصبحن أكثر اهتماما بالمجال الأسري االخاص".

لكنه يستدرك مشيرا إلى أن عاملا واحدا لا يكفي لشرح كل هذه الاختلافات. فعلى سبيل المثال، "يتمتع الأشخاص من ذوي الرواتب المرتفعة والتعليم العالي بمزيد من الموارد، بالمعنى الأوسع للكلمة، لمتابعة الحياة السياسية، وتثقيف أنفسهم، وفهم الكيفية التي يعمل بها النظام". وفي الوقت الذي تشير فيه الأسبوعية الناطقة بالفرنسية إلى أن 20% من الناخبين السويسريين لم يصوّتوا قط، يؤكّد نيناد ستوجانوفيك، الأستاذ بجامعة جنيف في المقابل وجود نسبة من الناخبين تتراوح بين 20% و25% يداومون على المشاركة في الانتخابات.



"لوماتان ديمونش"، لاحظت قيام عدة حملات لإقناع المزيد من الشباب بالتصويت، مثل برنامج "Easyvote"رابط خارجي الذي يهدف إلى رفع نسبة المشاركة في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في عمليات الاقتراع والانتخابات إلى حدود 40%. كما تضيف الصحيفة بأن التغيرات المناخية وقلق الشباب بشأن القضايا البيئية يمكن أن تحدث تحوّلا، لكن علينا الانتظار لنرى إذا ما كانت هذه الحملات سوف تؤتي ثمارها أم لا.

swissinfo/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة دراسة: نِسبُ مشاركة الشباب والفقراء.. ضعيفة! 14 أكتوبر 2019 - آخر تحديث - 10:58 حوالي 20% من السويسريين المؤهلين لم يُصوّتوا أبدا. وتشمل هذه الفئة العمرية الشباب والأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وفقا لتقرير نشرته أسبوعية "لوماتان ديمونش" يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري. في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات الفدرالية المزمع تنظيمها يوم الأحد المقبل، سلّطت أسبوعية "لوماتان ديمونش" في عددها الصادر يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري الضوء على هوية السويسرييين الذين يمتنعون باستمرار عن التصويت، بناءًا على دراسة أجراها المركز السويسري للخبرة في العلوم الاجتماعية (FORS) أنجزت بعد الانتخابات الفدرالية السابقة (2015). في انتخابات خريف 2015، كانت الفئات الأضعف مشاركة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (30%)، ومن أبناء الجيل الثاني الذين هم من أصول مهاجرة، والذين يطلق عليهم "سُكُوندوز" (35%)، ومن غير المتزوّجين (39%)، وأيضا الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم 4000 فرنك في الشهر (40%). تقول الصحيفة إن هذه الظاهرة تتماشى مع الاتجاهات السائدة في البلدان الأخرى، باستثناء أن مشاركة النساء في الانتخابات الفدرالية الأخيرة كانت (46%) مقابل (53%) بالنسبة للرجال. ويوضّح جورج لوتز، مدير المركز السويسري للخبرة في العلوم الاجتماعية السبب في ذلك بالقول إن النساء عندما ينجبن أطفالا في سويسرا "تتوقف الكثيرات منهن عن العمل أو يتفرّغن للعمل بدوام جزئي، ويصبحن أكثر اهتماما بالمجال الأسري االخاص". لكنه يستدرك مشيرا إلى أن عاملا واحدا لا يكفي لشرح كل هذه الاختلافات. فعلى سبيل المثال، "يتمتع الأشخاص من ذوي الرواتب المرتفعة والتعليم العالي بمزيد من الموارد، بالمعنى الأوسع للكلمة، لمتابعة الحياة السياسية، وتثقيف أنفسهم، وفهم الكيفية التي يعمل بها النظام". وفي الوقت الذي تشير فيه الأسبوعية الناطقة بالفرنسية إلى أن 20% من الناخبين السويسريين لم يصوّتوا قط، يؤكّد نيناد ستوجانوفيك، الأستاذ بجامعة جنيف في المقابل وجود نسبة من الناخبين تتراوح بين 20% و25% يداومون على المشاركة في الانتخابات. "لوماتان ديمونش"، لاحظت قيام عدة حملات لإقناع المزيد من الشباب بالتصويت، مثل برنامج "Easyvote" الذي يهدف إلى رفع نسبة المشاركة في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في عمليات الاقتراع والانتخابات إلى حدود 40%. كما تضيف الصحيفة بأن التغيرات المناخية وقلق الشباب بشأن القضايا البيئية يمكن أن تحدث تحوّلا، لكن علينا الانتظار لنرى إذا ما كانت هذه الحملات سوف تؤتي ثمارها أم لا.