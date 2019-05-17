هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 10:32 ص

يوم الخميس 16 مايو 2019، أدى أولي ماورر أول زيارة رسمية لرئيس سويسري للبيت الأبيض في تاريخ العلاقات بين برن وواشنطن. (Keystone / Jim Lo Scalzo)

التقى الرئيس السويسري أولي ماورر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الخميس 16 مايو الجاري لمناقشة العلاقات التجارية الثنائية ودور سويسرا كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران وفنزويلا.

وفي بيان أصدرته عقب اللقاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعرب عن امتنانه لدور سويسرا في تسهيل الوساطة الدولية والعلاقات الدبلوماسية نيابة عن الولايات المتحدة."

وفي مؤتمر صحفي عُقد بعد ذلك، قال ماورر إن الاجتماع كان محادثة جيّدة دارت في أجواء طيبة.

وصرح الرئيس السويسري بأن "الولايات المتحدة تسعى إلى التعاون لأنها راضية عن عملنا في إيران حتى الآن".

في شهر أبريل الماضي، وافقت سويسرا على تمثيل مصالح الولايات المتحدة في فنزويلا بموجب اتفاقية تتعلق بـ "المساعي الحميدة"، إلا أن الدولة الكائنة في أمريكا اللاتينية لم ترد بعدُ على الطلب الأمريكي. وكما هو معلوم، تلعب سويسرا دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1980 بعد وقف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مع ذلك، قال ماورر إن إيران وفنزويلا لم تكونا الموضوعين الرئيسيين في الاجتماع. وقال رئيس الكنفدرالية إن الرئيس ترامب منفتح للنقاش بخصوص اتفاقية للتبادل التجاري الحر. ومع أن البلدين ملتزميْن بالتوصل إلى إبرام صفقة بشكل أسرع من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الرئيس السويسري أقرّ بأن اتفاقيةً للتجارة الحرة مسألة معقدة وبأن سويسرا لم تكن على رأس أولويات الولايات المتحدة (في هذا المجال).

وقال ماورر: "لكنني شعرت أن هذا هو ما رغبوا فيه. لا أعتقد أن السيد ترامب يشعر بالقلق إزاء التفاصيل. لكنه إيجابي وأفترض أن مفاوضيه سوف يلاحظون ذلك أيضًا".

ولدى سؤاله كيف وجد ترامب كشخص، قال ماورر لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية SRFرابط خارجي: "إن الرئيس الأمريكي ترك انطباعًا جيدًا حيث كان منفتحا وبنّاء ومُحبا للإطلاع"، وأضاف "وجدتُ أنه مختلف عما تسمعه عنه في وسائل الإعلام، حسب اعتقادي".. "يمكنك التوصل إلى تفاهم معه".

SDA-Keystone/ك.ض

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