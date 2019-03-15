هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 04:16 م

صدرت إدانات واسعة النطاق للهجوم الذي استهدف مسلمين في اماكن عبادرة في نيوزيلندا. (Associated Press)

انضم الرئيس السويسري، أولي ماورر، إلى بقية الزعماء السياسيين في جميع أنحاء العالم في التعبير عن استيائه وصدمته للاعتداء الأرهابي التي استهدف مسجديْن متكتظيْن بالمصلين يوم الجمعة بكرايستشيرش بنيوزيلندا.

وقال ماورر في تغريدة على تويتر: "إن الهجمات التي وقعت في كرايستشيرش، والتي أودت بحياة العشرات من الناس الذي كانوا في أماكن عبادة أصابتنا بصدمة عميقة".

وأضاف الرئيس السويسري: "تدين سويسرا جميع أعمال الإرهاب من أي نوع كانت. أعبّر عن تعاطفي مع الضحايا وأسرهم، ومع كل شعب نيوزيلندا".

وفي رسالة مماثلة، أدان المتحدّثان باسم غرفتي البرلمان السويسري (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) مارينا كاروبيو وجان رينيه فورنييه، الهجوم الإرهابي وقال: "لا مجال للكراهية الدينية والعنف".

وأدّى الإعتداء الذي استهدف مسجديْن إلى مقتل 49 شخصا وإصابة 20 آخرين في إطلاق نار يوم الجمعة بمنطقة كرايستشيرش بنويوزيلندا على أيدي كوموندوس يتزعّمه يميني متطرّف من أصل أسترالي. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنه لا توجد مؤشرات على وجود ضحايا سويسريين.

وأضافت الوزارة أن السفارة السويسرية في العاصمة النيوزيلندية، فيلينغتون، توجد على اتصال بالسلطات المحلية.

وعقب الهجوم، اعتقلت السلطات النيوزيلندية أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وإمرأة، مشتبه بهم، وصادرت أسلحة، وفق ما ذكرته الشرطة المحلية.



swissinfo.ch with SDA-ATS/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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