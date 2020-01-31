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الغذاء والدواء برن تفتح قناة مساعدات إنسانية إلى طهران

طفل مصاب بمرض السرطان ووالدته في أحد مستشفيات طهران

صورة التقطت يوم 19 يونيو 2019 لطفل مصاب بمرض السرطان مع والدته في أحد مستشفيات طهران. تضم المساعدات السويسرية شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لعمليات زرع الأعضاء.

(Keystone)

أعلنت الحكومة السويسرية أنها فتحت قناة مساعدات إنسانية لمد إيران بالغذاء والدواء وأنها بدأت عملياتها التجريبية، مما ساعد في توفير سلع سويسرية للسكان دون انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وقالت الحكومة السويسرية إن المشروع، الذي باشرت العمل عليه منذ أواخر عام 2018، بدأ  بإرسال شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لزراعة الأعضاء إلى إيران بقيمة 2.3 مليون يورو (أي ما يعادل 2.5 مليون فرنك سويسري).

وكان مسؤولون سويسريون وأمريكيون أخبروا وكالة رويترز للأنباء رابط خارجيفي شهر ديسمبر 2019 أن القناة الإنسانية قد تنطلق في غضون أشهر.

يُذكر أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه أوباما حول البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف كل قطاعات الاقتصاد الإيراني، بدءاً من مبيعات النفط وصولا إلى الشحن والأنشطة المالية، منعت العديد من البنوك الأجنبية من القيام بأعمال تجارية مع الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الصفقات الإنسانية. في الوقت نفسه، يُواجه النظام الإيراني منذ أشهر حركة احتجاجات شعبية.

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Reuters/م.ا.

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