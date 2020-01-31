هذا المحتوى تم نشره يوم 31 يناير, 2020 04:05 م

صورة التقطت يوم 19 يونيو 2019 لطفل مصاب بمرض السرطان مع والدته في أحد مستشفيات طهران. تضم المساعدات السويسرية شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لعمليات زرع الأعضاء. (Keystone)

أعلنت الحكومة السويسرية أنها فتحت قناة مساعدات إنسانية لمد إيران بالغذاء والدواء وأنها بدأت عملياتها التجريبية، مما ساعد في توفير سلع سويسرية للسكان دون انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وقالت الحكومة السويسرية إن المشروع، الذي باشرت العمل عليه منذ أواخر عام 2018، بدأ بإرسال شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لزراعة الأعضاء إلى إيران بقيمة 2.3 مليون يورو (أي ما يعادل 2.5 مليون فرنك سويسري).

وكان مسؤولون سويسريون وأمريكيون أخبروا وكالة رويترز للأنباء رابط خارجيفي شهر ديسمبر 2019 أن القناة الإنسانية قد تنطلق في غضون أشهر.

يُذكر أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه أوباما حول البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف كل قطاعات الاقتصاد الإيراني، بدءاً من مبيعات النفط وصولا إلى الشحن والأنشطة المالية، منعت العديد من البنوك الأجنبية من القيام بأعمال تجارية مع الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الصفقات الإنسانية. في الوقت نفسه، يُواجه النظام الإيراني منذ أشهر حركة احتجاجات شعبية.





Reuters/م.ا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة برن تفتح قناة مساعدات إنسانية إلى طهران 31 يناير 2020 - آخر تحديث - 16:05 أعلنت الحكومة السويسرية أنها فتحت قناة مساعدات إنسانية لمد إيران بالغذاء والدواء وأنها بدأت عملياتها التجريبية، مما ساعد في توفير سلع سويسرية للسكان دون انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الاسلامية. وقالت الحكومة السويسرية إن المشروع، الذي باشرت العمل عليه منذ أواخر عام 2018، بدأ بإرسال شحنة من أدوية السرطان والأدوية اللازمة لزراعة الأعضاء إلى إيران بقيمة 2.3 مليون يورو (أي ما يعادل 2.5 مليون فرنك سويسري). وكان مسؤولون سويسريون وأمريكيون أخبروا وكالة رويترز للأنباء في شهر ديسمبر 2019 أن القناة الإنسانية قد تنطلق في غضون أشهر. يُذكر أن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه أوباما حول البرنامج النووي الإيراني. يُذكر أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف كل قطاعات الاقتصاد الإيراني، بدءاً من مبيعات النفط وصولا إلى الشحن والأنشطة المالية، منعت العديد من البنوك الأجنبية من القيام بأعمال تجارية مع الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الصفقات الإنسانية. في الوقت نفسه، يُواجه النظام الإيراني منذ أشهر حركة احتجاجات شعبية.