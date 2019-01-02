ما هي الأحداث المتوقع أن تشهدها سويسرا عام 2019؟ إن من يريد استشراف المستقبل، عليه أن يلقي نظرة على الماضي. فالوحوش ترقد في بيات شتوي، لكنها حتماً سوف تستفيق. لقد كان هناك الكثير من الأحداث بالفعل، حيث يسود سويسرا نوع من الإزدحام. فالمشروعات السياسية الهامة للبلاد ـ مثل "الموتى الأحياء" ـ تترقب لحظة تناولها. وهذا هو موضوع الجزء الأول من تلك النظرة التي نستشرف بها أحداث العام المقبل.

وفيما يلي توقعاتنا الخمسة:



أولاً: تمويل معاشات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والإصلاح الضريبي: سيحدث أمر ما، وربما تُتخذ خطوات للأمام

نهاية الإطار التوضيحي

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حينما يقوم الناخبون خلال أشهر معدودة بالإطاحة باثنين من الإصلاحات الهامة: فهل سيكون مزجهما وتقديمهما معاً في حزمة وحيدة كبرى كافياً حتى يُصبحا أكثر جاذبية؟ ربما تأتي الإجابة على هذه المسألة عام 2019، حينما يصل مشروع مسودة الضرائب وتمويل معاش تقاعد الشيخوخةرابط خارجي إلى صناديق الإنتخاب.

ففي شهر فبراير 2018 تم رفض مقترح الإصلاح الثالث لضرائب الشركات، والذي سعت الحكومة وأغلبية برلمانية من خلاله إلى مواءمة القانون مع المعايير الدولية بهدف تلافي توقيع عقوبات فادحة عليها. ثم ما لبث الناخبون بعد ذلك بأشهر معدودة أن رفضوا مشروع تأمين الشيخوخة 2020، والذي أرادت الحكومة والبرلمان عن طريقه تهيئة نظام التأمين الإجتماعي ليتناسب مع التحديات الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية.

وتأمل كل من الحكومة والبرلمان من مسودة حزمة قانون الضرائب وتمويل معاش تقاعد الشيخوخة الوصول إلى حل لتلك المعضلة المستحيلة. وتظل الأهداف واحدة: وهي تحقيق التناغم بين الضرائب المفروضة على الشركات وبين المعايير العالمية وضمان تمويل منظومة التأمين الإجتماعي على المدى المتوسط على الأقل.

لكن هذه الحزمة الإصلاحية تُجَابه في هذه المرة باستفتاء مضاد من القطاع الشبابي بحزب الخضر ومن حزب الشعب السويسري (يمين محافظ). وإذا ما نجح المبادرون في جمع الخمسين ألف توقيعاً المطلوبة، فإن الإقتراع سوف يُجرى في التاسع عشر من شهر مايو المقبل.

ثانياً: نقل الصراع المحتدم حول البيئة إلى الشعب

نهاية الإطار التوضيحي

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جعجعة بلا طحن. هكذا يمكن أن يُعَنْوَن أول ملف لمراجعة قانون ثاني أكسيد الكربون، الذي شهده مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) أثناء دورته الشتوية. ويُمكن القول أن هذا النقاش كان يختلف بفارق واحد عن الملهاة المأساوية لدى شكسبير، حيث أن تأثير التغيرات المناخية الملموس والمتزايد يجعل الجانب الكوميدي يتلاشى تماما.

أما مجلس الشيوخ أو ما يعرف بالغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي، والذي تناول تطبيق التعهد السويسري الذي نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ، فقد استمر في مناقشة هذا الموضوع على مدار عدة أيام. وقد كانت هناك عدة مقترحات من أحزاب اليمين واليسار، وتناولت النقاشات كيف وفي أية مجالات يُمكن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثلاً عن طريق فرض ضرائب على تذاكر الطيران أو عن طريق الترفيع في سعر البنزين. وفي نهاية المباحثات، قام جزء من ممثلي أحزاب الوسط في المجلس وغادر القاعة. ولم يرد أحد بالتصفيق.

وهكذا رفضت الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي مقترح الحكومة. فقد أحجمت أحزاب اليمين بقيادة حزب الشعب السويسري ـ وهو أقوى حزب يحظى بتأييد الناخبين في البلاد ـ عن مساندة هذا المشروع، إذ اعتبرت تلك الأحزاب هذا المقترح ضاراً بالإقتصاد الوطني، بل إن المعسكر المكون من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر لم يؤيد ذلك التعديل، الذي لم يُعتبر طموحاً، والذي ظهر بصورة أكثر تَميّعاً مع المناقشات البرلمانية. وسوف يُقَدَم هذا الملف إلى الغرفة السفلى (مجلس النواب) بالبرلمان الفدرالي بحلول عام 2019، حيث سيُبدأ فيه مجددا من نقطة الصفر.

مع ذلك، لن تكون السياسة اللاعب الأساسي لعام 2019 في هذا المجال. فمع انطلاق عملية جمع التوقيعات لما يُعرف باسم "مبادرة النهر الجليدي"، التي تطالب بوضع حد نهائي لاستخدام الوقود الأحفوري في سويسرا بحلول عام 2050، فإن ذلك سيفتح الباب أمام الناخبين للتعبير عن رأيهم حول هذا الموضوع. لذلك، سوف يتحولون من لعب دور الكومبارس في هذا المجال إلى لعب دور البطولة.