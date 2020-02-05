هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 10:44 ص

ميريام بهرنز، أخذت الصورة عام 2015. (Keystone / Walter Bieri)

حذرت مجموعة تدافع عن حقوق اللاجئين في سويسرا من تركيز النظام الجديد لمعالجة طلبات اللجوء بالدرجة الأولى على السرعة، مما يؤدي إلى تراجع في جودة القرارات.



قالت ميريام بهرنز، رئيسة المنظمة السويسرية غير الحكومية لمساعدة اللاجئينرابط خارجي، يوم الثلاثاء 4 فبراير، إن منظمتها شهدت قفزة كبيرة في أعداد حالات الطعن التي قدمها طالبو اللجوء، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الوطني الجديد في مارس 2019.

وأضافت في مقابلات أجرتها مع صحيفة "نويه تسورخير تسايتونغ" الصادرة بالألمانية و"لوتون" الصادرة بالفرنسية، أنّ هناك الكثير من الشكاوى التي قدمها طالبو لجوء ضد القرارات التي اتخذتها أمانة الدولة للهجرة، ولقيت دعماً في المحاكم، ما يظهر أن هناك مشكلة ما في النظام الجديد المعتمد في إجراءات اللجوء.

قبل تطبيق النظام الجديد، أعادت المحاكم 4.8% فقط من تلك الطعون لإعادة النظر فيها، أما في الأشهر الستة الأولى بعد البداية بالعمل تبعاً للنظام الجديد وصل هذا العدد إلى 16.8%.

وقالت بهرنز إنّ "السلطات تركز على تسريع العملية على حساب الجودة والنزاهة"، وأضافت أنه مع إرسال المزيد من الحالات الآن إلى أمانة الدولة للهجرة لإجراء مزيد من المراجعة، فإن الإصلاح سيؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية.

أكثر عدلاً وأسرع



تم تطبيق الإجراءات السريعة، التي وافق عليها الناخبون في عام 2016،رابط خارجي العام الماضي بهدف اختصار الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات اللجوء من 280 يومًا (في 2015) إلى 140 يومًا حاليا. وتم توزيع الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء إلى واحد من ستة مراكز وطنية في جميع أنحاء البلاد، بدلاً من معالجتها من قبل سلطات الكانتونات التي يتواجدون فيها.

كانت الغاية من وراء ذلك تجنب الإجراءات المطولة التي تبقي طالب اللجوء في انتظار البت في قضيته لعدة سنوات، دون إمكانية العمل أو الاندماج في المجتمع.

السلطات المعنية زعمت أنّ النظام الجديد سيكون أكثر عدلاً للجميع، وكانت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين قد دعمت بدورها أيضاً هذا الإصلاح.

صرّح مدير أمانة الدولة للهجرة ماريو غاتيكير لصحيفة "نويه تسورخير تسايتونغ" في مقابلة في ديسمبر الماضيرابط خارجي أن القواعد الجديدة تعمل بشكل جيد، وأن أعداداً أكبر من ذي قبل من طالبي اللجوء اختاروا العودة إلى ديارهم طواعية.

ومع ذلك، تقول بهرنز إن الفترة الزمنية "المفرطة في الطموح" لأمانة الدولة للهجرة تترك بعض الحالات بدون تحليل كافٍ، وخاصة الحالات المعقدة منها، على سبيل المثال، طالبي اللجوء الذين فروا من التعذيب أو الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عقلية.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص لا يكشفون عن كل شيء يتعلق بهم خلال المقابلة الأولى، فأنت "تحتاج إلى كسب ثقتهم، وهو أمر غير ممكن في ظل الوتيرة الحالية."

انخفض عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في سويسرا إلى أدنى مستوى له في 12 عامًا، حيث بلغ 14269 فقط في عام 2019. وكان معظم طالبي اللجوء (2899) قادمين من إريتريا وأفغانستان (1397) وتركيا (1287) وسوريا (1100) أيضاً.

Keystone-SDA/ث.س

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