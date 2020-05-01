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سياسة حذرة خطط الحكومة السويسرية لتخفيف حالة الاغلاق

جناح تجاري مغلق

جناح مبيعات لسلع غير أساسية بمركز ميغرو للتسوّق بمنطقة ستانس مغلق بمقتضى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19 يوم 24 أبريل 2020.

(Keystone / Urs Flueeler)

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء الماضي أنه سيسمح بفتح المزيد من الشركات والخدمات في 11 مايو اكثر مما كان متوقعا في السابق. كل ذلك جزءًا من خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار كوفيد-19.

إيا كانت الاعمال التجارية المفتوحة، يجب التأكّد من التزام مسافة الأمان الاجتماعي وتدابير النظافة.

وفي ما يلي رسمان بيانيان حول المراحل الثلاثة التي ستمر بها البلاد للوصول إلى الوضع الاعتيادي:

المرحلة الأولى (27 أبريل) والمرحلة الثانية (11 مايو)

المرحلة الأولى والثانية
(swissinfo.ch)

المرحلة الثالثة التي تبدأ يوم 8 يونيو

المرحلة الثالثة للخروج من الإغلاق
(swissinfo.ch)

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