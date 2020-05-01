هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2020 03:12 م

جناح مبيعات لسلع غير أساسية بمركز ميغرو للتسوّق بمنطقة ستانس مغلق بمقتضى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19 يوم 24 أبريل 2020. (Keystone / Urs Flueeler)

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء الماضي أنه سيسمح بفتح المزيد من الشركات والخدمات في 11 مايو اكثر مما كان متوقعا في السابق. كل ذلك جزءًا من خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار كوفيد-19.

إيا كانت الاعمال التجارية المفتوحة، يجب التأكّد من التزام مسافة الأمان الاجتماعي وتدابير النظافة.

وفي ما يلي رسمان بيانيان حول المراحل الثلاثة التي ستمر بها البلاد للوصول إلى الوضع الاعتيادي:

المرحلة الأولى (27 أبريل) والمرحلة الثانية (11 مايو)

(swissinfo.ch)

المرحلة الثالثة التي تبدأ يوم 8 يونيو

(swissinfo.ch)

Neuer Inhalt اشتراك في النشرة الاخبارية كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة خطط الحكومة السويسرية لتخفيف حالة الاغلاق عبد الحفيظ العبدلي (النص) كي روسّر (الصور البيانية) 01 مايو 2020 - آخر تحديث - 15:12 أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء الماضي أنه سيسمح بفتح المزيد من الشركات والخدمات في 11 مايو اكثر مما كان متوقعا في السابق. كل ذلك جزءًا من خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار كوفيد-19. إيا كانت الاعمال التجارية المفتوحة، يجب التأكّد من التزام مسافة الأمان الاجتماعي وتدابير النظافة. وفي ما يلي رسمان بيانيان حول المراحل الثلاثة التي ستمر بها البلاد للوصول إلى الوضع الاعتيادي: المرحلة الأولى (27 أبريل) والمرحلة الثانية (11 مايو) المرحلة الثالثة التي تبدأ يوم 8 يونيو