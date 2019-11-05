هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 07:30 ص

تشكل الطاقة الشمسية مصدرا لحوالي 3٪ من الحجم الإجمالي للكهرباء المستهلكة في سويسرا.

(Keystone / Martin Ruetschi)

تعد الطاقة الكهروضوئية أهم مصدر للطاقة المتجددة في سويسرا بعد الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، فإن الإمكانيات التي تتيحها أبعدُ ما تكون عن الاستغلال الأمثل، وفقًا للخبراء العاملين في القطاع.

في عام 1982، كانت سويسرا أول دولة في أوروبا تقوم بالربط بين مُنشأة كهروضوئية والشبكة الكهربائية. وفي عام 1992، افتتحت ما كان يُعتبر آنذاك أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة. وفي عام 2015، وضعت في الخدمة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم مُدمجة في ملعب لكرة القدم.

في الوقت الحاضر، تُعتبر الكنفدرالية من بين أكثر الدول ابتكارًا في مجال الطاقة الشمسية، كما تشهد على ذلك مشاريع "سولار إمبولسرابط خارجي" أو "بلانيت سولاررابط خارجي" أيضًا. مع ذلك، لا زالت الطاقة الشمسية تُكافح لإيجاد موطئ قدم لها فوق الأراضي السويسرية.

ما هو حجم الكهرباء المُنتجة بواسطة الطاقة الشمسية؟

نهاية الإطار التوضيحي

تُوجد في سويسرا حوالي 85000 مُنشأة كهروضوئية، وتبلغ القيمة الإجمالية للطاقة المُثبتة 2173 ميغاوات (معطيات موفى عام 2018)، كما تُشير إلى ذلك الرابطة المُمثلة للقطاع Swissolar.رابط خارجي وتغطي اللوحات الشمسية مساحة توازي 13 مليون متر مربع، أي ما يعادل مساحة 2000 ملعب كرة قدم تقريبا.

في عام 2018، وفرت الطاقة الشمسية 3.4٪ من الكهرباء المستهلكة في سويسرا. وتعتبر الشمس أهم مصدر للطاقات المتجددة في البلاد بعد الطاقة المائية التي تغطي 60٪ من الاحتياجات. في هذا السياق، تُسجل نسبة التيار الكهربائي المُنتج بواسطة الطاقة الشمسية في الاستهلاك الوطني للكهرباء زيادة مطردة منذ عام 2010.



محتويات خارجية رسم بياني

كيف تتموقع سويسرا على المستوى الدولي؟ نهاية الإطار التوضيحي

في سويسرا، يزيد حجم إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية عما هو عليه في بعض البلدان المتوسطية مثل إسبانيا أو البرتغال لكنه يظل أقل من المتوسط الأوروبي.

هناك جانب مثير للاهتمام: في سويسرا، يتم تركيب جميع المنظومات الكهروضوئية تقريبًا فوق بنايات، بينما يتم تثبيتها في البلدان المجاورة في فضاءات مفتوحة. هذا الفارق يُعزى إلى ندرة المناطق الملائمة بسبب التضاريس الجبلية وإلى إجراءات الترخيص المُكلفة وإلى التحفظات من قبل السكان في سويسرا.



محتويات خارجية رسم بياني

كيف تطور القطاع حتى الآن؟ نهاية الإطار التوضيحي

توفر صناعة الطاقة الشمسية في سويسرا عائدًا يبلغ حوالي 865 مليون فرنك سنويًا تتوزع كالتالي: 750 مليون في مجال الخلايا الكهروضوئية و115 مليون في الطاقة الشمسية الحرارية (أي المؤدية إلى إنتاج الحرارة).

في العام الماضي، سجّل بناء المنشآت الكهروضوئية تقدما بشكل خاص في البيوت التي تقطنها أسرة واحدة (+ 17٪ مقارنة بعام 2017) وفي المباني متعددة الأسر (+ 47٪) ، وفقًا لما ذكرته الرابطة السويسرية للعاملين في مجال الطاقة الشمسية swissolar. ويُعزى هذا التطور إلى انخفاض تكلفة التجهيزات وإلى التطور المُسجّل على مستوى الخلايا الكهروضوئية المتكاملة. فاليوم، أصبحت الألواح الشمسية عنصرًا يُستخدم في تغطية الأسطح وواجهات المباني، مما يُسهّل اللجوء إليها واستعمالها.

أما بالنسبة للمباني الصناعية أو الحرفية، تلاحظ الرابطة السويسرية للعاملين في مجال الطاقة الشمسية على العكس من ذلك حدوث ركود وحتى انخفاضا بالنسبة للمباني الزراعية. وهو انكماش يعود إلى وجود ثغرات في نظام الحوافز الحالي وفقا لــ Swissolarـ

كيف يتم التحفيز على استخدام الطاقة الشمسية؟ نهاية الإطار التوضيحي

في سويسرا، يساهم كل مستهلك في الترويج للطاقة الكهروضوئيةرابط خارجي وغيرها من الطاقات المتجددة من خلال تكلفة إضافية على سعر الكهرباء، والتي لا يمكن أن تتجاوز 2.3 سنتيما لكل كيلوواط ساعي طبقا للقانون. وتتيح هذه العائدات تمويل عمليات تركيب مجمّعات الطاقة الشمسية، على الرغم من أن الطلبات الحالية تتجاوز الموارد المتاحة.



ما هي إمكانات تطور الطاقة الشمسية في سويسرا؟

نهاية الإطار التوضيحي

يبلغ إنتاج الطاقة الكهروضوئية في سويسرا 1.9 تيراواط ساعة في السنة (معطيات نهاية عام 2018). وفي صورة تركيب الألواح الشمسية على أسطح وواجهات أي مبنى يتلاءم موقعه مع حسن استغلال أشعة الشمس، فإن بإمكان سويسرا إنتاج حوالي 67 تيراواط ساعة في السنة، كما يؤكد المكتب الفدرالي للطاقةرابط خارجي.

وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أسطح مواقف السيارات والمساحات المتاحة في الطرقات السريعة وفي جبال الألب (في منتجعات التزلج على الجليد على سبيل المثال)، فسوف يتسنى إضافة 15 تيراواط ساعة أخرى، وفقًا لـ Swissolar ، التي تعتبر أن من شأن تطوير مصادر الطاقة الكهروضوئية وغيرها من المصادر المتجددة تمكين البلد من تأمين حصوله - وبشكل كامل (100%) – على طاقة نظيفة بحلول عام 2050.

طاقات بديلة ومتجددة إنجازات سويسرية في مجال استخدام الطاقة الشمسية أصبح من المُمكن الآن أن تؤمّن الخلايا الشمسية تزويد الملاعب والمباني والدراجات الهوائية والسيارات والطائرات والمراكب وربما الغواصات أيضا بالطاقة ... انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الفرنسية (fr) Partout, l'énergie solaire



(ترجمه من الإيطالية وعالجه: كمال الضيف)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة شمسُ سويسرا لا تسطعُ بما فيه الكفاية بعدُ.. لويجي جوريو Luigi Jorio 05 نوفمبر 2019 - آخر تحديث - 07:30 تعد الطاقة الكهروضوئية أهم مصدر للطاقة المتجددة في سويسرا بعد الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، فإن الإمكانيات التي تتيحها أبعدُ ما تكون عن الاستغلال الأمثل، وفقًا للخبراء العاملين في القطاع. في عام 1982، كانت سويسرا أول دولة في أوروبا تقوم بالربط بين مُنشأة كهروضوئية والشبكة الكهربائية. وفي عام 1992، افتتحت ما كان يُعتبر آنذاك أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة. وفي عام 2015، وضعت في الخدمة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم مُدمجة في ملعب لكرة القدم. في الوقت الحاضر، تُعتبر الكنفدرالية من بين أكثر الدول ابتكارًا في مجال الطاقة الشمسية، كما تشهد على ذلك مشاريع "سولار إمبولس" أو "بلانيت سولار" أيضًا. مع ذلك، لا زالت الطاقة الشمسية تُكافح لإيجاد موطئ قدم لها فوق الأراضي السويسرية. ما هو حجم الكهرباء المُنتجة بواسطة الطاقة الشمسية؟ تُوجد في سويسرا حوالي 85000 مُنشأة كهروضوئية، وتبلغ القيمة الإجمالية للطاقة المُثبتة 2173 ميغاوات (معطيات موفى عام 2018)، كما تُشير إلى ذلك الرابطة المُمثلة للقطاع Swissolar. وتغطي اللوحات الشمسية مساحة توازي 13 مليون متر مربع، أي ما يعادل مساحة 2000 ملعب كرة قدم تقريبا. في عام 2018، وفرت الطاقة الشمسية 3.4٪ من الكهرباء المستهلكة في سويسرا. وتعتبر الشمس أهم مصدر للطاقات المتجددة في البلاد بعد الطاقة المائية التي تغطي 60٪ من الاحتياجات. في هذا السياق، تُسجل نسبة التيار الكهربائي المُنتج بواسطة الطاقة الشمسية في الاستهلاك الوطني للكهرباء زيادة مطردة منذ عام 2010. كيف تتموقع سويسرا على المستوى الدولي؟ في سويسرا، يزيد حجم إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية عما هو عليه في بعض البلدان المتوسطية مثل إسبانيا أو البرتغال لكنه يظل أقل من المتوسط الأوروبي. هناك جانب مثير للاهتمام: في سويسرا، يتم تركيب جميع المنظومات الكهروضوئية تقريبًا فوق بنايات، بينما يتم تثبيتها في البلدان المجاورة في فضاءات مفتوحة. هذا الفارق يُعزى إلى ندرة المناطق الملائمة بسبب التضاريس الجبلية وإلى إجراءات الترخيص المُكلفة وإلى التحفظات من قبل السكان في سويسرا. كيف تطور القطاع حتى الآن؟ توفر صناعة الطاقة الشمسية في سويسرا عائدًا يبلغ حوالي 865 مليون فرنك سنويًا تتوزع كالتالي: 750 مليون في مجال الخلايا الكهروضوئية و115 مليون في الطاقة الشمسية الحرارية (أي المؤدية إلى إنتاج الحرارة). في العام الماضي، سجّل بناء المنشآت الكهروضوئية تقدما بشكل خاص في البيوت التي تقطنها أسرة واحدة (+ 17٪ مقارنة بعام 2017) وفي المباني متعددة الأسر (+ 47٪) ، وفقًا لما ذكرته الرابطة السويسرية للعاملين في مجال الطاقة الشمسية swissolar. ويُعزى هذا التطور إلى انخفاض تكلفة التجهيزات وإلى التطور المُسجّل على مستوى الخلايا الكهروضوئية المتكاملة. فاليوم، أصبحت الألواح الشمسية عنصرًا يُستخدم في تغطية الأسطح وواجهات المباني، مما يُسهّل اللجوء إليها واستعمالها. أما بالنسبة للمباني الصناعية أو الحرفية، تلاحظ الرابطة السويسرية للعاملين في مجال الطاقة الشمسية على العكس من ذلك حدوث ركود وحتى انخفاضا بالنسبة للمباني الزراعية. وهو انكماش يعود إلى وجود ثغرات في نظام الحوافز الحالي وفقا لــ Swissolarـ كيف يتم التحفيز على استخدام الطاقة الشمسية؟ في سويسرا، يساهم كل مستهلك في الترويج للطاقة الكهروضوئية وغيرها من الطاقات المتجددة من خلال تكلفة إضافية على سعر الكهرباء، والتي لا يمكن أن تتجاوز 2.3 سنتيما لكل كيلوواط ساعي طبقا للقانون. وتتيح هذه العائدات تمويل عمليات تركيب مجمّعات الطاقة الشمسية، على الرغم من أن الطلبات الحالية تتجاوز الموارد المتاحة. ما هي إمكانات تطور الطاقة الشمسية في سويسرا؟ يبلغ إنتاج الطاقة الكهروضوئية في سويسرا 1.9 تيراواط ساعة في السنة (معطيات نهاية عام 2018). وفي صورة تركيب الألواح الشمسية على أسطح وواجهات أي مبنى يتلاءم موقعه مع حسن استغلال أشعة الشمس، فإن بإمكان سويسرا إنتاج حوالي 67 تيراواط ساعة في السنة، كما يؤكد المكتب الفدرالي للطاقة. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أسطح مواقف السيارات والمساحات المتاحة في الطرقات السريعة وفي جبال الألب (في منتجعات التزلج على الجليد على سبيل المثال)، فسوف يتسنى إضافة 15 تيراواط ساعة أخرى، وفقًا لـ Swissolar ، التي تعتبر أن من شأن تطوير مصادر الطاقة الكهروضوئية وغيرها من المصادر المتجددة تمكين البلد من تأمين حصوله - وبشكل كامل (100%) – على طاقة نظيفة بحلول عام 2050.