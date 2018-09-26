هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 11:30 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:30

قال الرئيس السويسري الآن بيرسيه ان على الأمم المتحدة أن تكون قوية لكي تكون قادرة على الإيفاء بمهامها.

(Keystone)

في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا الرئيس السويسري الآن بيرسيه إلى إقامة تعاون أفضل بين الدول. كما حَذَّر من النَزعة القومية والأنانية والانعزالية.

"يجب أن ننظر إلى هذه العودة للنزعة القومية كجزءٍ من تَوَجّه يسعى إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل"، كما قال بيرسيه يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري..

وأضاف: "إن السياسة القائمة على الحمائية التجارية والأنانية تتزايد في الوقت الحالي. مع ذلك، لم يوفر الإنسحاب، والحمائية، والتهديدات والعنف، الإجابات اللازمة على الإختلال وانعدام التوازن الحاصل في العالم الذي نعيش فيه، لا بالأمس، كما لن يوفره اليوم".

+ كلمة الرئيس السويسري الآن بيرسيه أمام الجمعية العامة للامم المتحدةرابط خارجي (فيديو)



وبدون اللجوء إلى ذكر أسماء، حَذَّر رئيس الكنفدرالية السويسرية من أن اتباع سياسة ذات نزعة قومية لا يُمكن إلّا ان تؤدي إلى انخفاض في مستوى التجارة، مما سيؤدي إلى تراجع الرفاهية بالنتيجة. وبحسب بيرسيه، سوف يؤدي ذلك إلى زيادة حالة انعدام الثقة والإنعزالية، الأمر الذي يعيق تبادل الآراء والابتكارات.

"سوف يتطور عالمنا وهو يفتقر إلى النواحي الروحية والثقافية. وستكون أفكارنا لمواجهة التحديات المستقبلية أقل. لن نكون قادرين بعد الآن على الإستفادة من التجارب الإيجابية للآخرين، وسنحاول مُنفردين إيجاد حلول لمشاكل لا يُمكن حَلّها إلّا بشكل مشترك"، كما قال.

كذلك لم يُغفل الرئيس السويسري الإشارة إلى دور الأمم المتحدة.

"إن الأمم المتحدة ضرورية، وهي في موقع مثالي لمواجهة الصراعات المعاصرة، بما في ذلك الحرب ضد اللامساوة. لكن على الأمم المتحدة أن تكون قوية لكي تكون قادرة على القيام بدورها على الوجه الأفضل.

وأشار بيرسيه بشكل خاص إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ "تسريع جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للحروب المستمرة في سوريا واليمن".

العولمة والهجرة

لم يشارك بيرسيه وجهة نظر الرئيس الأمريكي بشأن العولمة، كما جاءت في الخطاب الذي ألقاه دونالد ترامب يوم الثلاثاء أيضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي تصريحات أدلى بها لممثلي وسائل الإعلام في نيويورك بعد خطاب ترامب، قال بيرسيه: "عندما ننظر إلى عالم اليوم المترابط تقنياً، من الصعب ان نخلص إلى أن العولمة على وشك الإنتهاء". وكان رئيس الولايات المتحدة قد قال في اليوم الأول من الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن العالم يشهد نهاية العولمة".

كذلك اختلف الرئيس السويسري مع نظيره الأمريكي حول الإتفاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة. إذ يعتقد ترامب أن قضية الهجرة يجب أن لا َتُترك لمنظمة دولية لا تخضع للمساءلة أمام المواطنين، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تشارك في هذا الإتفاق الذي تم اعتماده في سبتمبر من عام 2016.

على الجانب الآخر، رأى بيرسيه أنه من الضروري مناقشة قضية الهجرة في سياق دولي. كما أشار إلى أن حركات الهجرة هي قضية عابرة للحدود.

Keystone-ATS/ي.ك

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الرئيس السويسري يحذر من النزعة القومية 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:30 في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا الرئيس السويسري الآن بيرسيه إلى إقامة تعاون أفضل بين الدول. كما حَذَّر من النَزعة القومية والأنانية والانعزالية. "يجب أن ننظر إلى هذه العودة للنزعة القومية كجزءٍ من تَوَجّه يسعى إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل"، كما قال بيرسيه يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الجاري.. وأضاف: "إن السياسة القائمة على الحمائية التجارية والأنانية تتزايد في الوقت الحالي. مع ذلك، لم يوفر الإنسحاب، والحمائية، والتهديدات والعنف، الإجابات اللازمة على الإختلال وانعدام التوازن الحاصل في العالم الذي نعيش فيه، لا بالأمس، كما لن يوفره اليوم". + كلمة الرئيس السويسري الآن بيرسيه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة (فيديو) وبدون اللجوء إلى ذكر أسماء، حَذَّر رئيس الكنفدرالية السويسرية من أن اتباع سياسة ذات نزعة قومية لا يُمكن إلّا ان تؤدي إلى انخفاض في مستوى التجارة، مما سيؤدي إلى تراجع الرفاهية بالنتيجة. وبحسب بيرسيه، سوف يؤدي ذلك إلى زيادة حالة انعدام الثقة والإنعزالية، الأمر الذي يعيق تبادل الآراء والابتكارات. "سوف يتطور عالمنا وهو يفتقر إلى النواحي الروحية والثقافية. وستكون أفكارنا لمواجهة التحديات المستقبلية أقل. لن نكون قادرين بعد الآن على الإستفادة من التجارب الإيجابية للآخرين، وسنحاول مُنفردين إيجاد حلول لمشاكل لا يُمكن حَلّها إلّا بشكل مشترك"، كما قال. كذلك لم يُغفل الرئيس السويسري الإشارة إلى دور الأمم المتحدة. "إن الأمم المتحدة ضرورية، وهي في موقع مثالي لمواجهة الصراعات المعاصرة، بما في ذلك الحرب ضد اللامساوة. لكن على الأمم المتحدة أن تكون قوية لكي تكون قادرة على القيام بدورها على الوجه الأفضل. وأشار بيرسيه بشكل خاص إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بـ "تسريع جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للحروب المستمرة في سوريا واليمن". العولمة والهجرة لم يشارك بيرسيه وجهة نظر الرئيس الأمريكي بشأن العولمة، كما جاءت في الخطاب الذي ألقاه دونالد ترامب يوم الثلاثاء أيضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي تصريحات أدلى بها لممثلي وسائل الإعلام في نيويورك بعد خطاب ترامب، قال بيرسيه: "عندما ننظر إلى عالم اليوم المترابط تقنياً، من الصعب ان نخلص إلى أن العولمة على وشك الإنتهاء". وكان رئيس الولايات المتحدة قد قال في اليوم الأول من الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن العالم يشهد نهاية العولمة". كذلك اختلف الرئيس السويسري مع نظيره الأمريكي حول الإتفاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة. إذ يعتقد ترامب أن قضية الهجرة يجب أن لا َتُترك لمنظمة دولية لا تخضع للمساءلة أمام المواطنين، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تشارك في هذا الإتفاق الذي تم اعتماده في سبتمبر من عام 2016. على الجانب الآخر، رأى بيرسيه أنه من الضروري مناقشة قضية الهجرة في سياق دولي. كما أشار إلى أن حركات الهجرة هي قضية عابرة للحدود.