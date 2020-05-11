هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2020 02:12 م

جنود سويسريون يُبلغون راكب دراجة يوم 21 أبريل 2020 أن الحدود السويسرية - الفرنسية بالقرب من بلدة "طونيه" Thonex بكانتون جنيف مغلقة بسبب جائحة كوفيد - 19.



(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

هل بإمكاني السفر إلى سويسرا؟ هل المطارات مفتوحة؟ هل يمكنني التحول بالسيارة إلى منزل العطلة الخاص بي؟ فيما يلي نظرة عامة على أحدث المعطيات المتعلقة بحالة الحدود في هذه الدولة الصغيرة التي تتوسط القارة الأوروبية.

نظرًا للتطور الإيجابي الذي شهدته الأوضاع المتعلقة بالجائحة المترتبة عن فيروس كورونا المستجد في سويسرا، تم التقليص من بعض إجراءات الإغلاق غير المسبوقة، بما في ذلك تخفيف بعض القيود الحدودية. مع ذلك، لا تزال الحكومة الفدرالية حذرة للغاية بشأن مسألة التنقل.

اعتبارًا من يوم 11 مايورابط خارجي الجاري، ستستأنف السلطات السويسرية معالجة الطلبات المتراكمة التي قدمها مواطنون غير سويسريين للعمل أو الالتحاق بالعائلة في سويسرا. واعتبارًا من هذا التاريخ أيضا، سيتمكن مدراء الأعمال من دخول سويسرا لحضور اجتماعات عمل مهمة جدًا أو توقيع العقود التي لا يُمكن إعادة جدولتها.

ومن المحتمل أن تكون هناك مرحلة ثانية من تخفيف القيود على الحدود اعتبارًا من يوم 8 يونيو، ولكن حتى الآن لا تزال عمليات الرقابة الصارمة على الحدود مستمرة.

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الوضع الحدودي

تم إغلاق الحدود السويسرية مع البلدان المجاورة وخضعت لرقابة صارمة منذ يوم 13 مارس 2020، عندما قيّدت الحكومة الدخول عبر المعابر الحدودية البرية من إيطاليا للحد من انتشار الفيروس. وفي وقت لاحق، تم تمديد القيود المفروضة على دخول البلاد عن طريق البر والجو لتشمل جميع الدول سواء كانت أعضاء في فضاء شنغن أم لا.

حاليا، لا يُسمح بدخول البلاد إلا للمواطنين السويسريين، وللمُقيمين في سويسرا الحاملين لتصاريح قانونية، ولأولئك الذين يدخلون البلاد لأسباب مهنية (على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعملون في سويسرا ولديهم تصريحُ عمل يُثبت ذلك)، والعاملون الصحيون الأساسيون، والعابرون للأراضي السويسرية أو الذي يُوجدون "في حالة ضرورة قصوى". وقد تم تطبيق هذه الإجراءاترابط خارجي منذ تاريخ 25 مارس 2020.

بشكل عام، تراجعت حركة المرور عبر الحدود بنسبة 70٪ مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وفقًا للإدارة الفدرالية للجمارك. ومع ذلك، فقد ارتفعت في جميع أنحاء البلاد بنسبة 10 ٪ منذ 27 أبريل الماضي عندما بدأ العمل ببعض تدابير تخفيف الإغلاق.

حتى الآن، لا تزال المركبات تُوجّه للعبور من خلال أكبر مراكز الجماركرابط خارجي للخضوع لعمليات الفحص والمراقبة، في حين تم إغلاق حوالي 130 نقطة عبور حدودية أخرى عبر الأراضي السويسرية. وفي الوقت الحالي، يتم التخطيط لإعادة فتح بعض المعابر الحدودية مع استمرار التخفيف التدريجي.

في كانتون جنيف، الذي يشتغل فيه حوالي 100 ألف عامل من فرنسا المجاورة، استمرت الأنشطة عبر الحدود. وفي الوقت الحاضر، هناك تسعة مراكز حدودية مفتوحة أو مفتوحة جزئيًا للسماح للأشخاص باستخدام سياراتهم للذهاب إلى العمل.

وقال رولان غوديل، المتحدث باسم وزارة النقل المحلية في كانتون جنيف: "لا يزال الوضع متوتراً (فيما يتعلق بانسياب حركة السير) نظرا لأن عدد المعابر الحدودية انخفض بشكل كبير".



المطارات

في غضون ذلك، توقف النشاط في المطارات الرئيسية في سويسرا - زيورخ وجنيف - بشكل شبه تام.

في مطار جنيف، تتواصل إضاءة البهو الرئيسي ولكن لا وجود لأي شخص على الإطلاق. هناك حوالي 30 طائرةتابعة لشركتي "سويس" و"إيزيجيت" رابضة فوق المدرج. خلال شهر أبريل المنصرم، كان هناك ما يقرب من ثماني تحركات طيران (مغادرة ووصول) في اليوم الواحد، معظمها رحلات تابعة للخطوط الجوية الفرنسية و"سويس" و"لوفتهانزا" و"أليطاليا" من وإلى مطارات فرانكفورت ولندن هيثرو وروما وباريس شارل ديغول.

وقال أندريه شنايدر، مدير مطار جنيف لصحيفة "لوتون": "نحصي حوالي 50 على 300 راكب يوميا مقارنة مع 40 ألف إلى 60 ألف راكب في العادة". وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن الشحن الجوي يظل صامدا مقارنة بعام 2019 بفضل خدمات التوصيل التي تؤمنها عدة شركات عالمية من بينها DHL و TNT / FedEX و UPS.

كما أسفرت الجائحة عن تخفيض حركة المرور في مطار زيورخ بشدة لتستقر في حدود 25 حركة طيران يوميًا خلال شهر مايو الجاري.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، قالت رافائيلا ستيلزر، المتحدثة باسم المطار: "في الأسبوعين الأولين من أبريل، شهد عدد حركات النقل الجوي والركاب مزيدا من الانخفاض حيث تراجعت بأكثر من 95٪ مقارنة بالعام السابق".

في الأثناء، تستمر شركات طيران قليلة في تأمين رحلات جوية إلى بعض الوجهات مثل فرانكفورت وأمستردام وبورتو ولندن وبرلين وأبو ظبي والدوحة ونيوارك في الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة "سويس" يوم 6 مايو الجاري أنها مستمرة في القيام بـ 28 رحلة أسبوعية من سويسرا، أي 3٪ من عرضها في الأوقات العادية.

بدوره، شهد مطار زيورخ تراجعا شديدا في نشاطه ليستقر في حدود 25 حركة طيران في اليوم خلال شهر مايو 2020.

(Keystone / Ennio Leanza)

عطل صيفية في الخارج؟

في السادس من شهر مايو الجاري، قالت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلير- سوتر للصحفيين: "كلما قلتَ كلمة تخفيف الإغلاق، يتجه تفكير الجميع إلى العطلة الصيفية في الخارج.. ولكن السؤال هو، هل يُمكنك الدخول إلى بلد آخر؟"

نظرًا لأن دولًا أخرى فرضت أيضًا ضوابط صارمة على الحدود وتستبعد إعادة فتح وشيك لها في الوقت الحالي، فلا تزال هناك قيود على السياحة في كلا الاتجاهين.

وقالت كيلير - سوتر إن الوزراء الأوروبيين حذرون للغاية حيث لا أحد يريد الكثير من التنقل عبر الحدود في الوقت الحالي وليس من مصلحة سويسرا أن تكون الدولة الوحيدة التي تفتح أبوابها بوجه الزوار الأجانب.

لكن وزراء العدل والداخلية للدول الأوروبية الأعضاء في معاهدة شنغن اتفقوا بالإجماع خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري على رفع تدريجي مُنسّق للقيود المفروضة على السفر فيما أكدوا من جديد على أولوية حماية المواطنين من الفيروس.

وفي بيانرابط خارجي أصدرته، قالت وزارة العدل السويسرية: "في البداية، يجب أن تتم إعادة فتح الحدود الداخلية لأوروبا تدريجياً. بعد ذلك، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود الخارجية لفضاء شنغن الخارجية خطوة بخطوة للسماح بدخول أشخاص من دول ثالثة".

في تصريحات نقلتها عنه صحيفة تاغس أنتسايغر، تكهّن أندرياس فيتمر، رئيس مركز كفاءة الطيران في جامعة سانت غالن، بعودة حركة الطيران الأوروبية للارتفاع ببطء في النصف الثاني من العام. على النقيض من ذلك، من المرجح ألاّ يتم إعادة تشغيل شبكات المسافات الطويلة مجددا قبل عام 2021، ومن ثم سيستغرق الأمر عدة أشهر إلى سنوات قبل أن يُعاد تنشيط الشبكة بأكملها، ويعتمد كل ذلك على كيفية استعادة الطلب لعافيته ونسق تطوره.

في الوقت الحالي، تنصح كيلير - سوتر المواطنين السويسريين بشدة على "بالبقاء في البلاد لقضاء عطلاتهم". وصرحت أنه يُمكننا بهذه الطريقة المساهمة في مساعدة قطاع السياحة الوطنية الاقتصادي على استعادة عافيته.

روابط إلى مصادر إضافية بشأن السفر والإقامة في سويسرا

أمانة الدولة للهجرة:رابط خارجي معلومات مُحيّنة عن الوضع على الحدود السويسرية، مع خط هاتفي للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المتعلقة برفض السماح بالدخول إلى سويسرا والاستثناءات. وزارة الخارجية السويسرية:رابط خارجي معلومات باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية حول الوضعية المتعلقة بالسفر إلى الخارج والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين السويسريين المتوجهين إلى الخارج.

المكتب الفدرالي للصحة العامة:رابط خارجي معلومات مُحيّنة على مدار الساعة بشأن الأوضاع على المستوى الوطني، فضلاً عن تقديم توصيات، وشرح إجراءات السلامة العامة، وتفاصيل الإعلانات المقبلة. بإمكانكم دائما متابعة SWI swissinfo.ch هنارابط خارجي وعلى موقع فيسبوكرابط خارجي وعلى موقع تويتررابط خارجي.

نهاية الإطار التوضيحي



(ترجمه من الانجليزية وعالجه: كمال الضيف)

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آخر تحديث - 14:12 هل بإمكاني السفر إلى سويسرا؟ هل المطارات مفتوحة؟ هل يمكنني التحول بالسيارة إلى منزل العطلة الخاص بي؟ فيما يلي نظرة عامة على أحدث المعطيات المتعلقة بحالة الحدود في هذه الدولة الصغيرة التي تتوسط القارة الأوروبية. نظرًا للتطور الإيجابي الذي شهدته الأوضاع المتعلقة بالجائحة المترتبة عن فيروس كورونا المستجد في سويسرا، تم التقليص من بعض إجراءات الإغلاق غير المسبوقة، بما في ذلك تخفيف بعض القيود الحدودية. مع ذلك، لا تزال الحكومة الفدرالية حذرة للغاية بشأن مسألة التنقل. اعتبارًا من يوم 11 مايو الجاري، ستستأنف السلطات السويسرية معالجة الطلبات المتراكمة التي قدمها مواطنون غير سويسريين للعمل أو الالتحاق بالعائلة في سويسرا. واعتبارًا من هذا التاريخ أيضا، سيتمكن مدراء الأعمال من دخول سويسرا لحضور اجتماعات عمل مهمة جدًا أو توقيع العقود التي لا يُمكن إعادة جدولتها. ومن المحتمل أن تكون هناك مرحلة ثانية من تخفيف القيود على الحدود اعتبارًا من يوم 8 يونيو، ولكن حتى الآن لا تزال عمليات الرقابة الصارمة على الحدود مستمرة. الوضع الحدودي تم إغلاق الحدود السويسرية مع البلدان المجاورة وخضعت لرقابة صارمة منذ يوم 13 مارس 2020، عندما قيّدت الحكومة الدخول عبر المعابر الحدودية البرية من إيطاليا للحد من انتشار الفيروس. وفي وقت لاحق، تم تمديد القيود المفروضة على دخول البلاد عن طريق البر والجو لتشمل جميع الدول سواء كانت أعضاء في فضاء شنغن أم لا. حاليا، لا يُسمح بدخول البلاد إلا للمواطنين السويسريين، وللمُقيمين في سويسرا الحاملين لتصاريح قانونية، ولأولئك الذين يدخلون البلاد لأسباب مهنية (على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعملون في سويسرا ولديهم تصريحُ عمل يُثبت ذلك)، والعاملون الصحيون الأساسيون، والعابرون للأراضي السويسرية أو الذي يُوجدون "في حالة ضرورة قصوى". وقد تم تطبيق هذه الإجراءات منذ تاريخ 25 مارس 2020. بشكل عام، تراجعت حركة المرور عبر الحدود بنسبة 70٪ مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وفقًا للإدارة الفدرالية للجمارك. ومع ذلك، فقد ارتفعت في جميع أنحاء البلاد بنسبة 10 ٪ منذ 27 أبريل الماضي عندما بدأ العمل ببعض تدابير تخفيف الإغلاق. حتى الآن، لا تزال المركبات تُوجّه للعبور من خلال أكبر مراكز الجمارك للخضوع لعمليات الفحص والمراقبة، في حين تم إغلاق حوالي 130 نقطة عبور حدودية أخرى عبر الأراضي السويسرية. وفي الوقت الحالي، يتم التخطيط لإعادة فتح بعض المعابر الحدودية مع استمرار التخفيف التدريجي. في كانتون جنيف، الذي يشتغل فيه حوالي 100 ألف عامل من فرنسا المجاورة، استمرت الأنشطة عبر الحدود. وفي الوقت الحاضر، هناك تسعة مراكز حدودية مفتوحة أو مفتوحة جزئيًا للسماح للأشخاص باستخدام سياراتهم للذهاب إلى العمل. وقال رولان غوديل، المتحدث باسم وزارة النقل المحلية في كانتون جنيف: "لا يزال الوضع متوتراً (فيما يتعلق بانسياب حركة السير) نظرا لأن عدد المعابر الحدودية انخفض بشكل كبير". المطارات في غضون ذلك، توقف النشاط في المطارات الرئيسية في سويسرا - زيورخ وجنيف - بشكل شبه تام. في مطار جنيف، تتواصل إضاءة البهو الرئيسي ولكن لا وجود لأي شخص على الإطلاق. هناك حوالي 30 طائرةتابعة لشركتي "سويس" و"إيزيجيت" رابضة فوق المدرج. خلال شهر أبريل المنصرم، كان هناك ما يقرب من ثماني تحركات طيران (مغادرة ووصول) في اليوم الواحد، معظمها رحلات تابعة للخطوط الجوية الفرنسية و"سويس" و"لوفتهانزا" و"أليطاليا" من وإلى مطارات فرانكفورت ولندن هيثرو وروما وباريس شارل ديغول. وقال أندريه شنايدر، مدير مطار جنيف لصحيفة "لوتون": "نحصي حوالي 50 على 300 راكب يوميا مقارنة مع 40 ألف إلى 60 ألف راكب في العادة". وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن الشحن الجوي يظل صامدا مقارنة بعام 2019 بفضل خدمات التوصيل التي تؤمنها عدة شركات عالمية من بينها DHL و TNT / FedEX و UPS. كما أسفرت الجائحة عن تخفيض حركة المرور في مطار زيورخ بشدة لتستقر في حدود 25 حركة طيران يوميًا خلال شهر مايو الجاري. وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، قالت رافائيلا ستيلزر، المتحدثة باسم المطار: "في الأسبوعين الأولين من أبريل، شهد عدد حركات النقل الجوي والركاب مزيدا من الانخفاض حيث تراجعت بأكثر من 95٪ مقارنة بالعام السابق". في الأثناء، تستمر شركات طيران قليلة في تأمين رحلات جوية إلى بعض الوجهات مثل فرانكفورت وأمستردام وبورتو ولندن وبرلين وأبو ظبي والدوحة ونيوارك في الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة "سويس" يوم 6 مايو الجاري أنها مستمرة في القيام بـ 28 رحلة أسبوعية من سويسرا، أي 3٪ من عرضها في الأوقات العادية. عطل صيفية في الخارج؟ في السادس من شهر مايو الجاري، قالت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلير- سوتر للصحفيين: "كلما قلتَ كلمة تخفيف الإغلاق، يتجه تفكير الجميع إلى العطلة الصيفية في الخارج.. ولكن السؤال هو، هل يُمكنك الدخول إلى بلد آخر؟" نظرًا لأن دولًا أخرى فرضت أيضًا ضوابط صارمة على الحدود وتستبعد إعادة فتح وشيك لها في الوقت الحالي، فلا تزال هناك قيود على السياحة في كلا الاتجاهين. وقالت كيلير - سوتر إن الوزراء الأوروبيين حذرون للغاية حيث لا أحد يريد الكثير من التنقل عبر الحدود في الوقت الحالي وليس من مصلحة سويسرا أن تكون الدولة الوحيدة التي تفتح أبوابها بوجه الزوار الأجانب. لكن وزراء العدل والداخلية للدول الأوروبية الأعضاء في معاهدة شنغن اتفقوا بالإجماع خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري على رفع تدريجي مُنسّق للقيود المفروضة على السفر فيما أكدوا من جديد على أولوية حماية المواطنين من الفيروس. وفي بيان أصدرته، قالت وزارة العدل السويسرية: "في البداية، يجب أن تتم إعادة فتح الحدود الداخلية لأوروبا تدريجياً. بعد ذلك، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود الخارجية لفضاء شنغن الخارجية خطوة بخطوة للسماح بدخول أشخاص من دول ثالثة". في تصريحات نقلتها عنه صحيفة تاغس أنتسايغر، تكهّن أندرياس فيتمر، رئيس مركز كفاءة الطيران في جامعة سانت غالن، بعودة حركة الطيران الأوروبية للارتفاع ببطء في النصف الثاني من العام. على النقيض من ذلك، من المرجح ألاّ يتم إعادة تشغيل شبكات المسافات الطويلة مجددا قبل عام 2021، ومن ثم سيستغرق الأمر عدة أشهر إلى سنوات قبل أن يُعاد تنشيط الشبكة بأكملها، ويعتمد كل ذلك على كيفية استعادة الطلب لعافيته ونسق تطوره. في الوقت الحالي، تنصح كيلير - سوتر المواطنين السويسريين بشدة على "بالبقاء في البلاد لقضاء عطلاتهم". وصرحت أنه يُمكننا بهذه الطريقة المساهمة في مساعدة قطاع السياحة الوطنية الاقتصادي على استعادة عافيته. روابط إلى مصادر إضافية بشأن السفر والإقامة في سويسرا أمانة الدولة للهجرة: معلومات مُحيّنة عن الوضع على الحدود السويسرية، مع خط هاتفي للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المتعلقة برفض السماح بالدخول إلى سويسرا والاستثناءات. وزارة الخارجية السويسرية: معلومات باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية حول الوضعية المتعلقة بالسفر إلى الخارج والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين السويسريين المتوجهين إلى الخارج. المكتب الفدرالي للصحة العامة: معلومات مُحيّنة على مدار الساعة بشأن الأوضاع على المستوى الوطني، فضلاً عن تقديم توصيات، وشرح إجراءات السلامة العامة، وتفاصيل الإعلانات المقبلة. بإمكانكم دائما متابعة SWI swissinfo.ch هنا وعلى موقع فيسبوك وعلى موقع تويتر.