هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 02:45 م

تحتاج سويسرا للمزيد من الأقنعة ومعدات الحماية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة لطواقمها الطبية. (Keystone)

أعلن وزير الإقتصاد السويسري غي بارميلان حصول انفراج من شأنه أن يتيح وصول المزيد من الأقنعة ومعدات الحماية من فيروس كورونا المستجد إلى سويسرا.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيمنع تصدير هذه المواد بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19. وأوضحت أن الأقنعة والمنتجات الأخرى اللازمة لمكافحة الوباء لا يمكن تصديرها إلى بلدان ثالثة إلا بإذن صريح من حكومة الدولة المعنية.

ولكن بعد عدّة اتصالات مع المفوّض التجاري للاتحاد الأوروبي، فيل هوغان، طلبت بروكسل من البلدان الأعضاء في الاتحاد رفع حظر تصدير معدات الحماية إلى سويسرا والبلدان الأخرى الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، وفق ما أورده غي بارميلان على حسابه في تويتر يوم الجمعة.

وتوجه برميلان بالشكر إلى كل من سيمونيتا سوماروغا، الرئيسة السويسرية، وفون دير لاين رئيسة المفوّضية الأوروبية.

Neuer Inhalt اشتراك في النشرة الاخبارية كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في سويسرا، يحذر الأطباء من عدم وجود معدات واقية كافية لتغطية احتياجات الطاقم الطبي، وخاصة من الأقنعة. وأخبر مدير عيادة La Source في مدينة لوزان، ديميتري دجوردجيتش، على سبيل المثال الإذاعة السويسرية العمومية RTSرابط خارجي يوم الجمعة أنه يتوقع بدء نفاد هذه المعدات في غضون أسبوع.



وأضاف: "تبذل السلطات السويسرية قصارى جهدها. وعمليات التسليم جارية، لكن الشاحنات عالقة عند الجمارك. إنه وضع معقّد بالنسبة للجميع".





Keystone-SDA/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الاتحاد الأوروبي يوافق على تسليم أقنعة ومعدات حماية إلى سويسرا 20 مارس 2020 - آخر تحديث - 14:45 أعلن وزير الإقتصاد السويسري غي بارميلان حصول انفراج من شأنه أن يتيح وصول المزيد من الأقنعة ومعدات الحماية من فيروس كورونا المستجد إلى سويسرا. وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيمنع تصدير هذه المواد بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19. وأوضحت أن الأقنعة والمنتجات الأخرى اللازمة لمكافحة الوباء لا يمكن تصديرها إلى بلدان ثالثة إلا بإذن صريح من حكومة الدولة المعنية. ولكن بعد عدّة اتصالات مع المفوّض التجاري للاتحاد الأوروبي، فيل هوغان، طلبت بروكسل من البلدان الأعضاء في الاتحاد رفع حظر تصدير معدات الحماية إلى سويسرا والبلدان الأخرى الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، وفق ما أورده غي بارميلان على حسابه في تويتر يوم الجمعة. وتوجه برميلان بالشكر إلى كل من سيمونيتا سوماروغا، الرئيسة السويسرية، وفون دير لاين رئيسة المفوّضية الأوروبية. ومع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في سويسرا، يحذر الأطباء من عدم وجود معدات واقية كافية لتغطية احتياجات الطاقم الطبي، وخاصة من الأقنعة. وأخبر مدير عيادة La Source في مدينة لوزان، ديميتري دجوردجيتش، على سبيل المثال الإذاعة السويسرية العمومية RTS يوم الجمعة أنه يتوقع بدء نفاد هذه المعدات في غضون أسبوع. وأضاف: "تبذل السلطات السويسرية قصارى جهدها. وعمليات التسليم جارية، لكن الشاحنات عالقة عند الجمارك. إنه وضع معقّد بالنسبة للجميع".