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سياسة فدرالية

نتائج الإقتراع: 9 فبراير 2020

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Vote February 9, 2020


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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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