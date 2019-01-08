وصل وزير الخارجية السويسرى إينياتسيو كاسّيس يوم الإثنين 7 يناير الجاري إلى زامبيا، المحطة الأولى في جولته التي تستغرق خمسة أيام في جنوب القارة الإفريقية. ويشمل البرنامج أيضا زيارات إلى كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا.
الإنطلاقة كانت زيارة إلى مناجم "موباني" للنحاسرابط خارجي، التي تُعدّ شركة غلينكور المتعددة الجنسيات ومقرها سويسرا المساهم الأكبر فيها.
رئيس الدبلوماسية السويسرية أراد أن يرى بنفسه ظروف العمل والتشغيل في هذا القطاع، الذي يُؤمّن 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية زامبيا، وفقا لأرقام أوردتها وزارة الخارجية.
وفي تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، أعرب كاسيس عن إعجابه بالجهود المبذولة لتحديث المنشأة ولتدريب الشبان.
وكانت الحكومة السويسرية قد نشرت في شهر نوفمبر 2018 مبادئ توجيهية في مجال حقوق الإنسان موجّهة للشركات العاملة في قطاع السلع الأساسية. كما أصدرت بشكل منفصل تقريرًا يتناول التحديات القائمة والتوجّهات الناشئة في هذا القطاع الذي يحظى بأهمية استراتيجية لسويسرا.
من جهة أخرى، تتعرض شركة غلينكور، وهي أكبر شركة تعدين في العالم تتخذ من كانتون تسوغ مقرا لها، لانتقادات منتظمة من طرف مجموعات رقابية سويسرية معنية بقضايا البيئة وحقوق الإنسان المرتبطة بالنحاس ومناجم الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
عموما، يتركز الإهتمام في جولة الوزير السويسري على تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع الدول الثلاث الواقعة جنوب القارة السمراء، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.
وخلال تواجده في القارة الإفريقية، سيزور كاسيس أيضا عددا من المشاريع التي تدعمها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (التابعة لوزارة الخارجية)، لا سيما في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب سيدا/ إيدز وعلاجه.
swissinfo.ch/ك.ض