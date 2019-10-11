تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

أقليات وهويات

"تهديدات" تدابير جديدة لتعزيز حماية الأقليات في سويسرا

synagogue event in bern

من المرجح أن تستفيد أماكن العبادة في سويسرا من تدابير جديدة لتعزيز حمايتها

(© Keystone / Alessandro Della Valle)

أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستنفق ما يصل إلى 500 ألف فرنك سنويا لحماية الأقليات "المعرّضة للخطر بشكل خاص" من التطرّف المسلّح والهجمات الإرهابية.

وأشار بيانرابط خارجي صادر عن المكتب الفدرالي للعدل إلى أنه ستكون هناك مساهمات مالية إضافية لتدابير بناء إضافية، بما في ذلك الجدران الواقية والبوابات الأمنية واجهزة الكاميرا والفيديو لمنع المجمات المحتملة ضد الأقليات المسلمة واليهودية . ولكن المبالغ الإضافية التي قد تنجرّ عن اللجوء إلى خدمات فرق حراسة لن يتم تمويلها.

التعديل في هذه التدابير التي أعلن عنها يوم الخميس 10 أكتوبر  ستدخل حيّز التنفيذ في الأوّل من شهر نوفمبر.

هذه الحماية ستشمل كذلك مجموعات عرقية مثل اليانيش والروم والسينتي، فضلا عن المنظمات الممثلة للمثليين.

المنظمات الأمنيةرابط خارجي على المستوى الوطني والكانتوني والبلدي أوصت العام الماضي بتعزيز التعاون بين جهاز المخابرات والشرطة وممثلي الأقليات التي قد تكون معرضة لهجمات المتطرفين المسلحين.

وطُلب من الحكومة صياغة لوائح، أُرسلت إلى كل من الأحزاب السياسية والكانتونات والمنظمات والمؤسسات المعنية للتشاور. وقالت الحكومة أن المقترحات لقيت ترحيبا واسعا.

ممارسات تمييزية شبه يومية تصاعد العداء تجاه المسلمين في سويسرا

شتائم على قارعة الطريق، وإهانات على شبكات التواصل الإجتماعي، وقد يصل الأمر أحيانا إلى الإعتداء البدني: يتعرض اليهود والمسلمون للعداء بسبب دينهم.

swissinfo.ch/Federal Justice Office/ع.ع

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك