هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 09:49 ص

من المرجح أن تستفيد أماكن العبادة في سويسرا من تدابير جديدة لتعزيز حمايتها (© Keystone / Alessandro Della Valle)

أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستنفق ما يصل إلى 500 ألف فرنك سنويا لحماية الأقليات "المعرّضة للخطر بشكل خاص" من التطرّف المسلّح والهجمات الإرهابية.

وأشار بيانرابط خارجي صادر عن المكتب الفدرالي للعدل إلى أنه ستكون هناك مساهمات مالية إضافية لتدابير بناء إضافية، بما في ذلك الجدران الواقية والبوابات الأمنية واجهزة الكاميرا والفيديو لمنع المجمات المحتملة ضد الأقليات المسلمة واليهودية . ولكن المبالغ الإضافية التي قد تنجرّ عن اللجوء إلى خدمات فرق حراسة لن يتم تمويلها.

التعديل في هذه التدابير التي أعلن عنها يوم الخميس 10 أكتوبر ستدخل حيّز التنفيذ في الأوّل من شهر نوفمبر.

هذه الحماية ستشمل كذلك مجموعات عرقية مثل اليانيش والروم والسينتي، فضلا عن المنظمات الممثلة للمثليين.

المنظمات الأمنيةرابط خارجي على المستوى الوطني والكانتوني والبلدي أوصت العام الماضي بتعزيز التعاون بين جهاز المخابرات والشرطة وممثلي الأقليات التي قد تكون معرضة لهجمات المتطرفين المسلحين.

وطُلب من الحكومة صياغة لوائح، أُرسلت إلى كل من الأحزاب السياسية والكانتونات والمنظمات والمؤسسات المعنية للتشاور. وقالت الحكومة أن المقترحات لقيت ترحيبا واسعا.

swissinfo.ch/Federal Justice Office/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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