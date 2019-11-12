نجح ثلثا اللاجئين وطالبي اللجوء الذين شاركوا في برنامج تدريب تمهيدي تديره الحكومة في الظفر بتدريب مهني متكامل، وفق ما تمّ الإعلان عنه يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري.
شارك 18 من أصل 26 كانتونا سويسريا في برنامج "التدريب المهني التمهيدي" الذي استمر عام واحد، والذي أُطلق في أغسطس 2018، ووفّر تدريبا لـ 750 لاجئًا وطالبًا للجوء. كان الهدف هو المساعدة على الاندماج وإعداد ذوي الإمكانات للانخراط في سوق العمل للحصول على تدريب متكامل.
أكمل 610 فردا من بين ال 750 الذين بدأوا البرنامج التجريبي السنة الأولى من التدريب التمهيدي. ووجد ثلاثة أرباع هؤلاء تدريبا مهنيا يستجيب لمتطلبات المؤهلات الفدرالية. كما وجد حوالي 5٪ من المشاركين وظيفة في سوق العمل.
أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي، التي شاركت في تمويل هذا البرنامج التدريبي، وصفت النتائج بأنها "واعدة".
وأوضحت في بيان صدر الثلاثاء ما يلي: "عبّر المشاركون والمدارس المهنية والشركات عن رضاهم بشكل عام عن سير هذا البرنامج". "إنهم يؤكدون جدوى هذا التدريب التمهيدي وضرورة توجيه هذا البرنامج لإعداد المشاركين فيه وتأهيلهم للالتحاق بتدريب مهني يستجيب لمتطلبات السوق".
أمانة الدولة للهجرة أكّدت أن نسبة المتسربين من هذا البرنامج حوالي 19 ٪ من مجموع المشاركين. هذا الرقم مشابه لأولئك الذين لا يكملون عادة دورات تدريبية احترافية في سويسرا.
المشاركون في هذا البرنامج عملوا طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع في شركات، واكتسبوا المهارات العملية والأكاديمية واللغوية اللازمة لخوض تدريب مهني احترافي لاحقا.
التمديد لهذا البرنامج
في شهر مايو الماضي، قررت الحكومة الفدرالية تمديد العمل بهذا البرنامج التجريبي لمدة عامين وتوسيع نطاق العرض ليشمل أيضا المراهقين من غير طالبي اللجوء وبقية الشباب.
ووفقا لأمانة الدولة للهجرة "يرى المتخصصون في التدريب أنه بالامكان إدخال تحسينات فيما يتعلق بالإشراف الخارجي على المتدربين وتبادل الخبرات، لكن الخطة في حد ذاتها توفّر إمكانات لتعزيز المهارات اللغوية للمشاركين".
يُعد برنامج الاندماج التجريبي، الذي أُطلق في ديسمبر 2015 ، جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز إمكانات القوى العاملة الوطنية. كما أنه يُعدّ جزءًا من أجندة الاندماج الوطني - اتفاق بين الحكومات الفدرالية والكانتونية - يشرح بالتفصيل كيف تخطط السلطات للإسراع بإدماج اللاجئين في سوق العمل. تبلغ تكلفة البرنامج التجريبي الذي يمتدّ أربع سنوات 46.8 مليون فرنك سويسري.
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