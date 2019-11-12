هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 03:30 م

يشارك هينوك، وهو لاجئ من إريتريا، في برنامج التدريب المهني كمتدرب في مركز الطرود في هيركينغن كجزء من برنامج تحضيري للتدريب المهني ليصبح متخصصًا في الخدمات اللوجستية بمؤسسة البريد السويسري. (© Keystone / Gaetan Bally)

نجح ثلثا اللاجئين وطالبي اللجوء الذين شاركوا في برنامج تدريب تمهيدي تديره الحكومة في الظفر بتدريب مهني متكامل، وفق ما تمّ الإعلان عنه يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري.



شارك 18 من أصل 26 كانتونا سويسريا في برنامج "التدريب المهني التمهيدي" الذي استمر عام واحد، والذي أُطلق في أغسطس 2018، ووفّر تدريبا لـ 750 لاجئًا وطالبًا للجوء. كان الهدف هو المساعدة على الاندماج وإعداد ذوي الإمكانات للانخراط في سوق العمل للحصول على تدريب متكامل.



أكمل 610 فردا من بين ال 750 الذين بدأوا البرنامج التجريبي السنة الأولى من التدريب التمهيدي. ووجد ثلاثة أرباع هؤلاء تدريبا مهنيا يستجيب لمتطلبات المؤهلات الفدرالية. كما وجد حوالي 5٪ من المشاركين وظيفة في سوق العمل.



أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي، التي شاركت في تمويل هذا البرنامج التدريبي، وصفت النتائج بأنها "واعدة".



وأوضحت في بيان صدر الثلاثاء ما يلي: "عبّر المشاركون والمدارس المهنية والشركات عن رضاهم بشكل عام عن سير هذا البرنامج". "إنهم يؤكدون جدوى هذا التدريب التمهيدي وضرورة توجيه هذا البرنامج لإعداد المشاركين فيه وتأهيلهم للالتحاق بتدريب مهني يستجيب لمتطلبات السوق".



أمانة الدولة للهجرة أكّدت أن نسبة المتسربين من هذا البرنامج حوالي 19 ٪ من مجموع المشاركين. هذا الرقم مشابه لأولئك الذين لا يكملون عادة دورات تدريبية احترافية في سويسرا.



المشاركون في هذا البرنامج عملوا طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع في شركات، واكتسبوا المهارات العملية والأكاديمية واللغوية اللازمة لخوض تدريب مهني احترافي لاحقا.



التمديد لهذا البرنامج

في شهر مايو الماضي، قررت الحكومة الفدرالية تمديد العمل بهذا البرنامج التجريبي لمدة عامين وتوسيع نطاق العرض ليشمل أيضا المراهقين من غير طالبي اللجوء وبقية الشباب.



ووفقا لأمانة الدولة للهجرة "يرى المتخصصون في التدريب أنه بالامكان إدخال تحسينات فيما يتعلق بالإشراف الخارجي على المتدربين وتبادل الخبرات، لكن الخطة في حد ذاتها توفّر إمكانات لتعزيز المهارات اللغوية للمشاركين".



يُعد برنامج الاندماج التجريبي، الذي أُطلق في ديسمبر 2015 ، جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز إمكانات القوى العاملة الوطنية. كما أنه يُعدّ جزءًا من أجندة الاندماج الوطني - اتفاق بين الحكومات الفدرالية والكانتونية - يشرح بالتفصيل كيف تخطط السلطات للإسراع بإدماج اللاجئين في سوق العمل. تبلغ تكلفة البرنامج التجريبي الذي يمتدّ أربع سنوات 46.8 مليون فرنك سويسري.



فوائد جمّة للتعليم والتدريب التدريب المُبكر لطالبي اللجوء يُقلّص النفقات على المدى الطويل أظهرت دراسة جديدة أن المُسارعة بإلحاق طالبي اللجوء الشبان بمسارات التعليم والتدريب المهني - بغض النظر عن وضعهم القانوني - له آثار إيجابية على ... هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 10:09 ص انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Early training for asylum seekers saves money long-term

Keystone-SDA/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة برنامج التدريب المهني التمهيدي يلقى نجاحا كبيرا 12 نوفمبر 2019 - آخر تحديث - 15:30 نجح ثلثا اللاجئين وطالبي اللجوء الذين شاركوا في برنامج تدريب تمهيدي تديره الحكومة في الظفر بتدريب مهني متكامل، وفق ما تمّ الإعلان عنه يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري. شارك 18 من أصل 26 كانتونا سويسريا في برنامج "التدريب المهني التمهيدي" الذي استمر عام واحد، والذي أُطلق في أغسطس 2018، ووفّر تدريبا لـ 750 لاجئًا وطالبًا للجوء. كان الهدف هو المساعدة على الاندماج وإعداد ذوي الإمكانات للانخراط في سوق العمل للحصول على تدريب متكامل. أكمل 610 فردا من بين ال 750 الذين بدأوا البرنامج التجريبي السنة الأولى من التدريب التمهيدي. ووجد ثلاثة أرباع هؤلاء تدريبا مهنيا يستجيب لمتطلبات المؤهلات الفدرالية. كما وجد حوالي 5٪ من المشاركين وظيفة في سوق العمل. أمانة الدولة للهجرة، التي شاركت في تمويل هذا البرنامج التدريبي، وصفت النتائج بأنها "واعدة". وأوضحت في بيان صدر الثلاثاء ما يلي: "عبّر المشاركون والمدارس المهنية والشركات عن رضاهم بشكل عام عن سير هذا البرنامج". "إنهم يؤكدون جدوى هذا التدريب التمهيدي وضرورة توجيه هذا البرنامج لإعداد المشاركين فيه وتأهيلهم للالتحاق بتدريب مهني يستجيب لمتطلبات السوق". أمانة الدولة للهجرة أكّدت أن نسبة المتسربين من هذا البرنامج حوالي 19 ٪ من مجموع المشاركين. هذا الرقم مشابه لأولئك الذين لا يكملون عادة دورات تدريبية احترافية في سويسرا. المشاركون في هذا البرنامج عملوا طيلة ثلاثة أيام في الأسبوع في شركات، واكتسبوا المهارات العملية والأكاديمية واللغوية اللازمة لخوض تدريب مهني احترافي لاحقا. التمديد لهذا البرنامج في شهر مايو الماضي، قررت الحكومة الفدرالية تمديد العمل بهذا البرنامج التجريبي لمدة عامين وتوسيع نطاق العرض ليشمل أيضا المراهقين من غير طالبي اللجوء وبقية الشباب. ووفقا لأمانة الدولة للهجرة "يرى المتخصصون في التدريب أنه بالامكان إدخال تحسينات فيما يتعلق بالإشراف الخارجي على المتدربين وتبادل الخبرات، لكن الخطة في حد ذاتها توفّر إمكانات لتعزيز المهارات اللغوية للمشاركين". يُعد برنامج الاندماج التجريبي، الذي أُطلق في ديسمبر 2015 ، جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز إمكانات القوى العاملة الوطنية. كما أنه يُعدّ جزءًا من أجندة الاندماج الوطني - اتفاق بين الحكومات الفدرالية والكانتونية - يشرح بالتفصيل كيف تخطط السلطات للإسراع بإدماج اللاجئين في سوق العمل. تبلغ تكلفة البرنامج التجريبي الذي يمتدّ أربع سنوات 46.8 مليون فرنك سويسري.