هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 10:47 ص

شوارع خاوية في دبي وسط فرض حظر تجول لمنع انتشار فيروس كورونا يوم 28 مارس آذار 2020. تصوير: ساتيش كومار - رويترز

من ألكسندر كورنول

دبي (رويترز) - يسعى أكثر من 20 ألف باكستاني يعملون بدولة الإمارات العربية للعودة لديارهم مع تشديد الدولة الخليجية للقيود بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشددت الإمارات القيود تدريجيا لتشمل فرض حظر للتجول وتعليق رحلات الطيران للركاب واتخاذ إجراءات عزل عام في دبي. وسجلت الإمارات 1799 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وعشر حالات وفاة.

وأُغلق حي كثيف السكان في دبي يقطنه عمال آسيويون منذ 31 مارس آذار وأجريت تحاليل الفيروس بالمرور على منازل السكان في أجزاء من الإمارة.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية لرويترز يوم الاثنين إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا رغبتهم في العودة لديارهم لدى القنصلية‭‭ ‬‬منذ الثالث من أبريل نيسان.

وأضاف أن منهم من انتهت إقامته أو فقد وظيفته أو لم يعد يتلقى أجرا بالإضافة إلى الذين دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة.

ويقول دبلوماسيون باكستانيون إن باكستان مورد كبير للعمالة للإمارات حيث يقيم ويعمل أكثر من مليون باكستاني.

وقال المتحدث إن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع الإمارات لترتيب رحلات طيران لإعادة الباكستانيين لديارهم.

ولم ترد مكاتب الإعلام الحكومي في الإمارات ودبي على الفور على طلب رويترز التعليق.

وعلقت الإمارات جميع رحلات الطيران للركاب الشهر الماضي لكن شركتي طيران الإمارات والاتحاد قالتا قبل أيام إنهما ستستأنفان رحلات لخارج البلاد فقط لجهات محدودة للراغبين في مغادرة البلاد.

ولم تعلن أي من الشركتين عن تسيير رحلات لباكستان.

وذكرت الصحف في دبي اليوم أن مئات الباكستانيين احتشدوا أمام مقر القنصلية في دبي يوم الأحد، رغم إجراءات العزل العام في الإمارة، للمطالبة بإعادتهم لبلادهم.

واعترض المتحدث باسم القنصلية على تقديرات الأعداد وقال إن الشرطة فرقتهم لانتهاكهم إجراءات العزل العام.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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