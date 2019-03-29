الجزائر (رويترز) - احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه فيما يسعى الجيش لتنحيه مع تخلي حلفائه عنه.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
أشخاص يحملون العلم الوطني خلال احتجاج يطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر يوم 26 مارس آذار 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه فيما يسعى الجيش لتنحيه مع تخلي حلفائه عنه.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)