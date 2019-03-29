الجزائر (رويترز) - احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة لتكثيف الضغوط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه فيما يسعى الجيش لتنحيه مع تخلي حلفائه عنه.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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The citizens' meeting

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