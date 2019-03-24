هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 05:43 م

معلمون خلال مظاهرة من أجل أوضاع عمل أفضل في الرباط يوم الاحد. تصوير: يوسف بودلال - رويترز.

من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) - شارك نحو عشرة آلاف معلم مغربي في احتجاج جديد بالعاصمة الرباط يوم الأحد للمطالبة بعقود عمل دائمة وذلك بعد ساعات من تفريق مظاهرة لهم ليل السبت باستخدام مدافع المياه.

وقضى معظم المعلمين الليل في شوارع الرباط بعد تفريق الحشد وساروا من وزارة التعليم إلى الساحة المواجهة للبرلمان حيث تدخلت الشرطة بعد منتصف الليل لمنعهم من قضاء الليل في شارع محمد الخامس.

ويحتج المعلمون على العقود المؤقتة التي يعملون بموجبها. ويطالبون بمزايا كاملة ومعاشات مثل العاملين الدائمين في الحكومة.

وردد بعض المتظاهرين شعارات سياسية ودعوا رئيس الوزراء سعد الدين العثماني ووزير التعليم سعيد أمزازي إلى الاستقالة.

ويشهد المغرب، الذي تفادى ما شهدته دول أخرى من اضطرابات أثناء الربيع العربي عام 2011، احتجاجات بين الحين والآخر وإن كانت نادرا ما تجتذب الآلاف أو تصل إلى حد المواجهة مع الشرطة.

وخرجت المظاهرة بدعوة من ائتلاف لأحزاب يسارية معارضة ونقابات كبرى وهيئات في المجتمع المدني وطلبة جامعيين.

وبدأ المعلمون إضرابات عن العمل منذ ثلاثة أسابيع.

وقال معلم شاب لرويترز "لا تروعنا تهديدات وزارة التعليم لأننا جئنا لانتزاع حقنا في الانضمام إلى الخدمة المدنية والدفاع عن المدرسة العمومية".

ومن بين 240 ألف معلم، جرى تعيين 55 ألفا منذ عام 2016 وفقا لنظام التعاقد الجديد.

وتصر الحكومة على أن يعمل المعلمون بعقود تتضمن رواتب تبدأ من 5000 درهم (حوالي 520 دولارا).

وتعرض المغرب لضغط من المقرضين الدوليين لخفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية وتعزيز كفاءة القطاع العام.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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