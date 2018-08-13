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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 01:07 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:07

صعدة (اليمن) (رويترز) - تجمع آلاف اليمنيين يوم الاثنين لتشييع جنازة عشرات الأطفال الذين قتلوا في ضربة جوية شنتها طائرات التحالف بقيادة السعودية على حافلة في شمال اليمن.

وقالت جماعة الحوثي المسلحة إن 40 طفلا على الأقل قتلوا في الضربة الجوية التي أصابت الحافلة يوم الخميس أثناء مرورها في سوق ضحيان وهي بلدة في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

ونقلت سيارات تحمل شعار حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الجثامين الملفوفة في أكفان بيضاء من المستشفى إلى ساحة كبيرة للصلاة عليها قبل التوجه بها إلى المقابر حيث حفرت صفوف من القبور يوم الجمعة.

وحمل الناس صور الأطفال القتلى في حين قام مقاتلون حوثيون بتنظيم الحشد الذي تجمع لحضور الجنازة.

وقال فارس الرازحي ناعيا ابنه البالغ من العمر 14 عاما "ابني ذهب إلى السوق للقيام ببعض المهام المنزلية ووقعت ضربة العدو الجوية وأصيب بشظية ومات".

وقال "سأنتقم لابني من سلمان ومحمد بن زايد" مشيرا إلى زعيمي السعودية والإمارات.

وتقود الدولتان الخليجيتان تحالفا من الدول الإسلامية السنية تدخل في الحرب اليمنية عام 2015 في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا للسلطة بعد أن طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء في عام 2014.

وقال التحالف يوم الجمعة إنه سيحقق في الضربة الجوية بعد أن أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم ودعا إلى تحقيق مستقل.

لكن وكالة الأنباء السعودية ذكرت يوم السبت أن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة سلمت رسالة لجوتيريش تؤكد فيها أن "الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال كما استهدف أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص. وإن هذا العمل العسكري تم وفقا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".

* التخطيط لإجراء محادثات

قال التحالف في بادئ الأمر بعد الهجوم إن الضربة كانت تستهدف مطلقي صواريخ استخدمها الحوثيون في مهاجمة منطقة جازان في جنوب السعودية.

وقال طه متوكل وزير الصحة لدى الحوثيين الأسبوع الماضي إن التقديرات تفيد ان عدد القتلى 51 منهم 40 طفلا وإن 79 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح منهم 56 طفلا. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العدد نفسه نقلا عن السلطات في صعدة.

وحضر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين الجنازة وحمل الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى مسؤولية هذه "الجريمة وكل الجرائم" التي ارتكبت ضد اليمن.

وقالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية لم تشارك في الضربة الجوية يوم الخميس. وحثت وزارة الخارجية الأمريكية التحالف الذي تقوده السعودية على "إجراء تحقيق مفصل يتسم بالشفافية".

ويقول التحالف إنه لا يتعمد مهاجمة أهداف مدنية وإنه شكل لجنة للتحقيق فيما يتردد عن سقوط أعداد من الضحايا في ضربات جوية لكن اللجنة برأت التحالف في أغلب الحالات.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحوثيين كذلك.

ويتنقل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن بين الطرفين المتحاربين قبل عقد مشاورات في جنيف يوم السادس من سبتمبر أيلول في محاولة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص ودفع اليمن الفقير إلى شفا المجاعة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز