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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 01:30 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 13:30

سيارة تابعة للصليب الأحمر في مدينة دوما بالغوطة الشرقية يوم التاسع من مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز.

بيروت/دمشق (رويترز) - قال شاهد من رويتر ومرصد يراقب الحرب إن آلاف السوريين فروا من بلدة تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية يوم الخميس وعبروا سيرا على الأقدام إلى أراض تسيطر عليها الحكومة مع تقدم الجيش داخل آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي رجالا ونساء وأطفالا يحملون أغطية وحقائب يسيرون على طريق طيني نحو مواقع تسيطر عليها الحكومة على مشارف مدينة حمورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن سبعة آلاف شخص على الأقل غادروا بلدة حمورية باتجاه مواقع للقوات الحكومية المتقدمة التي قسمت الغوطة الشرقية إلى ثلاثة جيوب منفصلة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أجلي عشرات المرضى والجرحى من الغوطة الشرقية.

وقسمت المنطقة، التي كانت أكبر مساحة من الأراضي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة دمشق، إلى ثلاثة جيوب محاصرة بعد هجوم حكومي بدأ قبل نحو شهر.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة دخلت الجيب الشمالي من الغوطة الشرقية يوم الخميس.

وقال الهلال الأحمر العربي السوري لرويترز إن قافلة تحمل حوالي 340 طنا من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وكانت يولاندا جاكميه المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ذكرت أن القافلة تنقل مواد غذائية تكفي نحو 26 ألف شخص لمدة شهر إضافة إلى إمدادات أخرى.

وقالت جاكميه إن القافلة تنقل 5220 حصة غذاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و5220 جوال طحين من برنامج الأغذية العالمي. والحصة الواحدة تكفي لإطعام أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيب الجنوبي من الغوطة الشرقية الذي يسيطر عليه فصيل معارض آخر تعرض لعشرات الضربات الجوية ليل الأربعاء.

(لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز