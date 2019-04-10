هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 02:08 م

متظاهر يحمل صورة للصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.

الرياض (رويترز) - قال أبناء وبنات الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي يوم الأربعاء إنهم لم يناقشوا أي تسوية من أي نوع تتعلق بمقتل أبيهم العام الماضي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب أعمدة فيها، ذكرت الأسبوع الماضي أن أبناء خاشقجي حصلوا على منازل بملايين الدولارات وعشرات الآلاف من الدولارات شهريا على سبيل التعويض.

وقال صلاح الابن الأكبر لخاشقجي في بيان "إن إجراءات المحكمة لا تزال سارية، ونريد أن نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقا ولا حاليا أية أنواع من التسوية المزعومة".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك