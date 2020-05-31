هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2020 04:24 م

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في أبوظبي يوم 20 ابريل نيسان 2020. تصوير: كريستوفر بايكي - رويترز.

دبي (رويترز) - قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثاني من يونيو حزيران.

وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع".

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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