هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 06:53 م

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في شرم الشيخ المصرية يوم 25 فبراير شباط 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز

القاهرة (رويترز) - ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وقال أبو الغيط "إنه إعلان باطل شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم".

وأضاف في بيان "هذا الإعلان الأمريكي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئا. الجولان أرض سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك