هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 12:29 م

تونس (رويترز) - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد إن تدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

وقال في افتتاح القمة العربية في تونس "التدخلات من (جانب) جيراننا في الإقليم، خاصة من إيران وتركيا، فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل".

وتتهم دول عربية إيران بزعزعة الاستقرار في عدد منها كما تبدي اعتراضات على الدور التركي في حرب سوريا.

(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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