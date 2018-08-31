أبو ردينة: قرار أمريكا وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني
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شعار الأونروا على حائط في مدينة غزة - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) "اعتداء سافر" على الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة لرويترز "هذه الإجراءات الأمريكية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة. هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيء. لم يعد للإدارة الأمريكية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءا من الحل".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز