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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 01:40 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:40

امرأة تسير وسط حطام منزل في الرقة يوم 14 مايو أيار 2018. تصوير: عبود همام - رويترز (reuters_tickers)