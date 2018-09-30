أجهزة الأمن تكشف خلية للدولة الإسلامية في الرقة السورية
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امرأة تسير وسط حطام منزل في الرقة يوم 14 مايو أيار 2018. تصوير: عبود همام - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت قوات الأمن في مدينة الرقة بشمال سوريا يوم الأحد إنها كشفت خلية نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تدبر لسلسلة من الهجمات الكبيرة في المدينة المدمرة.
وكانت الرقة العاصمة الفعلية لدولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية حتى استعادتها قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال متحدث باسم قوات الأمن الداخلي في الرقة التي شكلتها قوات سوريا الديمقراطية إنها قتلت اثنين من أعضاء الخلية واعتقلت خمسة آخرين أثناء عملية نفذتها يوم السبت.
وقال المتحدث مهند إبراهيم في مؤتمر صحفي "شاركت القوات الخاصة خبراء المتفجرات بتنفيذ عملية معاكسة عمل عليها جهاز الأمن العام، لصد مخططات كانت على وشك التنفيذ من قبل خلية إرهابية تتبع لمرتزقة داعش في أحد أحياء مدينة الرقة".
وأضاف "تم تحديد الأهداف التي تركزت في شارع باسل وقريبا من حي الدرعية في منزلين استخدمتهما الخلية الإرهابية كوكر لإعداد مهامهم وتوجيه الخلايا".
وتابع المتحدث إن القوات داهمت المنزلين وصادرت قنابل يدوية ومسدسات ومتفجرات.
وعثرت القوات كذلك على سيارة ملغومة في موقع العملية وكشفت النقاب عن مخبأ كبير للأسلحة والألغام الأرضية مدفون في مكان قريب.
وشهدت المدينة في الفترة الأخيرة موجة تفجيرات قنابل على الطرق استهدفت بالأساس مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية ومقاتليها.
وفي يونيو حزيران فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجول استمر ثلاثة أيام في الرقة وأعلنت حالة طوارئ قائلة إن مقاتلي التنظيم تسللوا إلى المدينة ويخططون لحملة تفجيرات.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز