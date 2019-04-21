هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 12:55 م

بغداد (رويترز) - ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأحد أن محكمة حكمت على أربعة أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسوريا.

وأضاف البيان أن العراق تسلم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأدانت محكمة جنايات في بغداد المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد وتنفيذ "عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا".

وقال مصدر قضائي إن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية.

كان الجيش العراقي قال في فبراير شباط إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت بغداد 280 محتجزا من العراقيين والأجانب.

وحارب آلاف الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ عام 2014. وجاءت أجنبيات كثيرات من الخارج للانضمام إلى المتشددين أو تم جلبهن.

وتستند المحاكم العراقية إلى قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة آلاف المشتبه بهم ومن بينهم المقاتلون الأجانب بتهمة الانضمام إلى التنظيم المتشدد.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان قوى عراقية وغيرها في المنطقة بوجود تناقضات في العملية القضائية وإجراء محاكمات معيبة أدت إلى إدانات ظالمة.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث الأراضي العراقية عام 2014 لكن لحقت به الهزيمة إلى حد بعيد في العراق وسوريا المجاورة عندما استعادت قوات مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا الشهر الماضي لتنهي بذلك دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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