هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 09:54 ص

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يتحدث إلى الصحفيين في إسطنبول يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز من المكتب الصحفي للرئاسة التركية يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إنه لا يعتقد أن أي مشاكل ستقع في مدينة كوباني السورية بعد انتشار الجيش السوري على الحدود، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى "نهجا إيجابيا".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن القوات السورية دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق سوريا بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد في المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي لهجوم تركي.

وفي حديث للصحفيين قبل التوجه لأذربيجان، قال أردوغان إن تركيا ستنفذ خططها بشأن بلدة منبج في شمال سوريا وستقوم بتوطين عرب هناك. وأضاف أن القرار الأمريكي بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا خطوة إيجابية.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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